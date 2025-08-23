День Флага в Одессе - как почтили память защитников

В Одессе почтили память героев на Биржевой площади — фото
Впервые с начала полномасштабного вторжения в Одессе провели Вышиванковый фестиваль. Одним из пунктов события стала акция памяти на Биржевой площади, где лампадками выложили карту Украины и почтили память погибших защитников.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.
Кто присутствовал на Биржевой площади
Традиция выкладывать из лампадок карту Украины существует с 2015 года. Однако это первое такое мероприятие с начала полномасштабного вторжения, поскольку из-за ситуации с безопасностью собрание было отменено.
На мероприятии присутствовали матери погибших Героев, военные, духовенство и все неравнодушные.
Активисты зажгли лампадки в форме карты Украины и почтили минутой молчания всех погибших. Священники провели молебен.
Пришла сегодня на акцию и соучредитель ОО "Семьи Ангелов Света", мать погибшего защитника Артема Орлянского, Ирина Орлянская.
Она отметила, что для семей героев чрезвычайно важны все места памяти — от Аллеи Славы до Народного мемориала на Европейской площади.
"Для меня, как и для всех семей очень важно, чтобы жертву наших детей, сыновей, братьев не забывали", — добавила она.
Также женщина отметила, что для ее семьи флаг — это не просто символ, это государственность, независимость и свобода.
Напомним, в Германии сегодня состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины.
А в Харькове в честь Дня города включили "Звездное небо".
