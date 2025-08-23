День Флага в Одессе - как почтили память защитников

Карта Украины из лампадок. Фото: Новини.LIVE

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Одессе провели Вышиванковый фестиваль. Одним из пунктов события стала акция памяти на Биржевой площади, где лампадками выложили карту Украины и почтили память погибших защитников.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Кто присутствовал на Биржевой площади

Традиция выкладывать из лампадок карту Украины существует с 2015 года. Однако это первое такое мероприятие с начала полномасштабного вторжения, поскольку из-за ситуации с безопасностью собрание было отменено.

Одесситы составили карту Украины. Фото: Новини.LIVE

Женщина зажигает лампадки. Фото: Новини.LIVE

На мероприятии присутствовали матери погибших Героев, военные, духовенство и все неравнодушные.

Ребенок с портретом погибшего воина. Фото: Новини.LIVE

Украинцы раскладывают лампадки. Фото: Новини.LIVE

Родственники погибших военных. Фото: Новини.LIVE

Активисты зажгли лампадки в форме карты Украины и почтили минутой молчания всех погибших. Священники провели молебен.

Священники провели молебен. Фото: Новини.LIVE

Пришла сегодня на акцию и соучредитель ОО "Семьи Ангелов Света", мать погибшего защитника Артема Орлянского, Ирина Орлянская.

Она отметила, что для семей героев чрезвычайно важны все места памяти — от Аллеи Славы до Народного мемориала на Европейской площади.

"Для меня, как и для всех семей очень важно, чтобы жертву наших детей, сыновей, братьев не забывали", — добавила она.

Также женщина отметила, что для ее семьи флаг — это не просто символ, это государственность, независимость и свобода.

Напомним, в Германии сегодня состоялся митинг ко Дню украинского флага и Дню Независимости Украины.

А в Харькове в честь Дня города включили "Звездное небо".