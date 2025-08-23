Відео
У Одесі вшанували пам'ять героїв на Біржовій площі — фото

У Одесі вшанували пам’ять героїв на Біржовій площі — фото

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 23:54
День Прапора в Одесі - як вшанували пам’ять захисників
Карта України з лампадок. Фото: Новини.LIVE

Вперше від початку повномасштабного вторгнення в Одесі провели Вишиванковий фестиваль. Одним із пунктів події стала акція пам’яті на Біржовій площі, де лампадками виклали карту України та вшанували пам’ять загиблих захисників.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Читайте також:

Хто був присутній на Біржовій площі

Традиція викладати з лампадок карту України існує з 2015 року. Проте це перший такий захід від початку повномасштабного вторгнення, адже через безпекову ситуацію зібрання було скасовано.

карта
Одесити склали карту України. Фото: Новини.LIVE
свічка
Жінка запалює лампадки. Фото: Новини.LIVE

На заході були присутні матері загиблих Героїв, військові, духовенство та всі небайдужі.

дитина
Дитина з портретом загиблого воїна. Фото: Новини.LIVE
підпалюють свічки
Українці розкладають лампадки. Фото: Новини.LIVE
родичі героїв
Родичі загиблих військових. Фото: Новини.LIVE

Активісти запалили лампадки в формі мапи України та вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих. Священники провели молебень. 

священники
Священники провели молебень. Фото: Новини.LIVE

Прийшла сьогодні на акцію і мпівзасновниця ГО "Родини Янголів Світла", матір загиблого захисника Артема Орлянського, Ірина Орлянська.

Вона наголосила, що для сімей героїв надзвичайно важливі всі місця пам’яті — від Алеї Слави до Народного меморіалу на Європейській площі. 

"Для мене, як і для всіх родин дуже важливо, щоб жертву наших дітей, синів, братів не забували", — додала вона.

Також жінка зазначила, що для її родини прапор — це не просто символ, це державність, незалежність та свобода. 

Нагадаємо, у Німеччині сьогодні відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України. 

А у Харкові в честь Дня міста увімкнули "Зоряне небо".

Одеса українці військові свічка День прапора України
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
