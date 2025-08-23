День Прапора в Одесі - як вшанували пам’ять захисників

Карта України з лампадок. Фото: Новини.LIVE

Вперше від початку повномасштабного вторгнення в Одесі провели Вишиванковий фестиваль. Одним із пунктів події стала акція пам’яті на Біржовій площі, де лампадками виклали карту України та вшанували пам’ять загиблих захисників.



Хто був присутній на Біржовій площі

Традиція викладати з лампадок карту України існує з 2015 року. Проте це перший такий захід від початку повномасштабного вторгнення, адже через безпекову ситуацію зібрання було скасовано.

Одесити склали карту України.

Жінка запалює лампадки.

На заході були присутні матері загиблих Героїв, військові, духовенство та всі небайдужі.

Дитина з портретом загиблого воїна.

Українці розкладають лампадки.

Родичі загиблих військових.

Активісти запалили лампадки в формі мапи України та вшанували хвилиною мовчання всіх загиблих. Священники провели молебень.

Священники провели молебень.

Прийшла сьогодні на акцію і мпівзасновниця ГО "Родини Янголів Світла", матір загиблого захисника Артема Орлянського, Ірина Орлянська.

Вона наголосила, що для сімей героїв надзвичайно важливі всі місця пам’яті — від Алеї Слави до Народного меморіалу на Європейській площі.

"Для мене, як і для всіх родин дуже важливо, щоб жертву наших дітей, синів, братів не забували", — додала вона.

Також жінка зазначила, що для її родини прапор — це не просто символ, це державність, незалежність та свобода.

Нагадаємо, у Німеччині сьогодні відбувся мітинг до Дня українського прапора та Дня Незалежності України.

А у Харкові в честь Дня міста увімкнули "Зоряне небо".