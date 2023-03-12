Священная птица появилась в парке

В парке "Кинбурнская коса", что в Николаевской области, появилась священная птица Древнего Египта
Священную птицу обнаружил в парке орнитолог Зеновий Петрович. Численность особей птиц начинает расти.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
-
Как путин наследует Сталина: 70 лет со смерти усатого тирана
-
В Кишиневе задержали более 50 человек, которые планировали принять участие в митинге партии "Шор"
-
В ботанический сад Одессы пришла настоящая весна
-
Украинские полярники призвали мировых ученых прекратить сотрудничество с россией
-
Российские силовики провели обыск в доме делегата Курултая: какая причина
-
Вскоре Польша обнародует документы о российском влиянии на евродепутатов, — Моравецкий
-
Apple удалила из App Store замаскированное приложение российского банка ВТБ
-
Вниманию водителей: альтернативный маршрут объезда пробок на трассе Одесса-Рени
-
Зеленский обсудил с президентом Чехии движение Украины в Евросоюз
-
Кадырова отравили российские спецслужбы, теперь он лечится в Германии, — Жданов
"Северный лысый ибис (Geronticus eremita) находится под угрозой исчезновения. Водился до 17 в. в Центральной Европе, впрочем, исчез из-за охоты на него. Сегодня впервые увидел его в дикой природе Баварии, эту священную птицу древних египтян. Эти птицы вернулись с зимовки в Италии. Благодаря природоохранным проектам Европейского Союза (LIFE), спустя четыреста лет после исчезновения, удалось переселить в Европу и сформировать мигрирующую популяцию ибисов, которые самостоятельно улетают на зимовку и возвращаются весной на размножение", — написал орнитолог Зеновий Петрович.
По словам орнитолога, прогнозируется, что к концу очередного проекта, в 2028 году, численность ибисов, самостоятельно мигрирующих из северного предгорья Альп, где они размножаются и Тосканой, где зимуют, достигнет 260 особей. По мнению специалистов, это количество соответствует минимальному количеству птиц, которое необходимо для дальнейшего существования дикой популяции ибисов.
Отметим, в Одесской области снизилась миграция птиц-гигантов. За время войны пеликанов у водоемов региона стало гораздо меньше.