Священная птица появилась в парке

Северный лысый ибис находится под угрозой исчезновения

Священную птицу обнаружил в парке орнитолог Зеновий Петрович. Численность особей птиц начинает расти.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Северный лысый ибис (Geronticus eremita) находится под угрозой исчезновения. Водился до 17 в. в Центральной Европе, впрочем, исчез из-за охоты на него. Сегодня впервые увидел его в дикой природе Баварии, эту священную птицу древних египтян. Эти птицы вернулись с зимовки в Италии. Благодаря природоохранным проектам Европейского Союза (LIFE), спустя четыреста лет после исчезновения, удалось переселить в Европу и сформировать мигрирующую популяцию ибисов, которые самостоятельно улетают на зимовку и возвращаются весной на размножение", — написал орнитолог Зеновий Петрович.

По словам орнитолога, прогнозируется, что к концу очередного проекта, в 2028 году, численность ибисов, самостоятельно мигрирующих из северного предгорья Альп, где они размножаются и Тосканой, где зимуют, достигнет 260 особей. По мнению специалистов, это количество соответствует минимальному количеству птиц, которое необходимо для дальнейшего существования дикой популяции ибисов.

Отметим, в Одесской области снизилась миграция птиц-гигантов. За время войны пеликанов у водоемов региона стало гораздо меньше.