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У парку “Кінбурнська коса”, що на Миколаївщині, з’явився священний птах Древнього Єгипту

12 березня 2023 16:30
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Священний птах з'явився у парку
Північний лисий ібіс перебуває під загрозою зникнення
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Священного птаха виявив у парку орнітолог Зеновій Петрович.  Чисельність особин птахів починає зростати.

Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук. 

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"Північний лисий ібіс (Geronticus eremita) перебуває під загрозою зникнення. Водився до 17 ст. в Центральній Європі, втім зник через полювання на нього. Сьогодні вперше побачив його в дикій природі Баварії, цього священного птаха древніх єгиптян. Ці птахи повернулись з зимівлі в Італії. Завдяки природоохоронним проєктам Європейського Союзу (LIFE), через чотириста років після зникнення, вдалося переселити в Європу і сформувати мігруючу популяцію ібісів, які самостійно відлітають на зимівлю і повертаються весною на розмноження",— написав орнітолог Зеновій Петрович. 

За словами орнітолога, прогнозується, що до кінця чергового проєкту, в 2028 році, чисельність ібісів, які самостійно мігрують з північного передгір’я Альп, де вони розмножуються і Тосканою, де зимують, досягне 260 особин. На думку фахівців, ця кількість відповідає мінімальній кількості птахів, яка необхідна для подальшого існування дикої популяції ібісів.

Зазначимо, на Одещині знизилася міграція птахів-гігантів. За час війни пеліканів біля водойм регіону стало набагато менше.

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