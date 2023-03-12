Священний птах з'явився у парку

У парку “Кінбурнська коса”, що на Миколаївщині, з’явився священний птах Древнього Єгипту
Священного птаха виявив у парку орнітолог Зеновій Петрович. Чисельність особин птахів починає зростати.
Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбук.
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"Північний лисий ібіс (Geronticus eremita) перебуває під загрозою зникнення. Водився до 17 ст. в Центральній Європі, втім зник через полювання на нього. Сьогодні вперше побачив його в дикій природі Баварії, цього священного птаха древніх єгиптян. Ці птахи повернулись з зимівлі в Італії. Завдяки природоохоронним проєктам Європейського Союзу (LIFE), через чотириста років після зникнення, вдалося переселити в Європу і сформувати мігруючу популяцію ібісів, які самостійно відлітають на зимівлю і повертаються весною на розмноження",— написав орнітолог Зеновій Петрович.
За словами орнітолога, прогнозується, що до кінця чергового проєкту, в 2028 році, чисельність ібісів, які самостійно мігрують з північного передгір’я Альп, де вони розмножуються і Тосканою, де зимують, досягне 260 особин. На думку фахівців, ця кількість відповідає мінімальній кількості птахів, яка необхідна для подальшого існування дикої популяції ібісів.
Зазначимо, на Одещині знизилася міграція птахів-гігантів. За час війни пеліканів біля водойм регіону стало набагато менше.