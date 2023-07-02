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В одесском парке Победы появилось необычное знамя ВМС

2 июля 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В парке Победы появилось необычное знамя ВМС
Клумба в виде флага ВМС. Фото: Одесский городской совет
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одну из аллей парка Победы украсил флаг ВМС, выполненный из живых цветов. Так коммунальщики Одессы поздравили Военно-Морские силы Украины с их профессиональным праздником.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Флаг ВМС расположился слева от центрального входа от площади 10 апреля. Сине-желтые цветы как олицетворение флага Украины. Дизайн и разбивку выполнили сотрудники коммунального предприятия "Горзелентрест" в канун праздника.

"Спасибо ВМС, каждому, кто участвует в защите Украины. Каждый день приближаемся к Победе! Слава ВМС Украины!" — отметили коммунальщики.

На торжественном открытии напомнили, что недавно парковые аллеи получили названия подразделений, ежедневно приближающих нас к Победе. Первым тематическим участком стала аллея, посвященная военным морякам.

На картинке может быть: 2 человека и трава
Коммунальщики обустраивают клумбу. Фото: КП "Горзелентрест"

Спортивные соревнования

Также в парке прошли тематические спортивные состязания. В них приняли участие курсанты военной академии и военнослужащие. А после мероприятия состоялось награждение боевых офицеров, защищающих нашу страну.

Спортивные состязания в парке победы. Фото: Одесский городской совет

Напомним, Главнокомандующий Валерий Залужный поздравил украинских воинов с Днем Военно-Морских сил ВСУ. Также с профессиональным праздником поздравила военных замминистра обороны Анна Маляр.

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