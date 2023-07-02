У парку Перемоги з'явився незвичайний прапор ВМС

В одеському парку Перемоги з'явився незвичайний прапор ВМС
Одну з алей парку Перемоги прикрасив прапор ВМС, виконаний з живих квітів. Так комунальники Одеси привітали Військово-Морські сили України з їхнім професійним святом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Прапор ВМС розташувався ліворуч від центрального входу від площі 10 квітня. Синьо-жовті квіти як уособлення прапора України. Дизайн та розбивку виконали співробітники комунального підприємства "Міськзелентрест" напередодні свята.
"Дякуємо ВМС, кожному, хто бере участь у захисті України. Щодня наближаємось до Перемоги! Слава ВМС України!" — зазначили комунальники.
На урочистому відкритті нагадали, що нещодавно паркові алеї отримали назви підрозділів, які щодня наближають нас до Перемоги. Першою тематичною ділянкою стала алея, присвячена військовим морякам.
Спортивні змагання
Також у парку пройшли тематичні спортивні змагання. У них взяли участь курсанти військової академії та військовослужбовці. А після заходу відбулося нагородження бойових офіцерів, які боронять нашу країну.
Нагадаємо, Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів з Днем Військово-Морських сил ЗСУ. Також з професійним святом привітала військових заступниця міністра оборони Ганна Маляр.