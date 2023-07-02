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В одеському парку Перемоги з'явився незвичайний прапор ВМС

2 липня 2023 12:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У парку Перемоги з'явився незвичайний прапор ВМС
Клумба у вигляді прапору ВМС. Фото: Одеська міська рада
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одну з алей парку Перемоги прикрасив прапор ВМС, виконаний з живих квітів. Так комунальники Одеси привітали Військово-Морські сили України з їхнім професійним святом. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради. 

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Прапор ВМС розташувався ліворуч від центрального входу від площі 10 квітня. Синьо-жовті квіти як уособлення прапора України. Дизайн та розбивку виконали співробітники комунального підприємства "Міськзелентрест" напередодні свята.

"Дякуємо ВМС, кожному, хто бере участь у захисті України. Щодня наближаємось до Перемоги! Слава ВМС України!" — зазначили комунальники.

На урочистому відкритті нагадали, що нещодавно паркові алеї отримали назви підрозділів, які щодня наближають нас до Перемоги. Першою тематичною ділянкою стала алея, присвячена військовим морякам.

На зображенні може бути: 2 людини та трава
Комунальники облаштовують клумбу. Фото: КП "Міськзелентрест"

Спортивні змагання

Також у парку пройшли тематичні спортивні змагання. У них взяли участь курсанти військової академії та військовослужбовці. А після заходу відбулося нагородження бойових офіцерів, які боронять нашу країну. 

Спортивні змагання у парку перемоги. Фото: Одеська міська рада

Нагадаємо, Головнокомандувач Валерій Залужний привітав українських воїнів з Днем Військово-Морських сил ЗСУ. Також з професійним святом привітала військових заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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