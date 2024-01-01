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В первый день года сотни одесситов остались без воды — перечень адресов

1 января 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В первый день года сотни одесситов остались без воды — перечень адресов
Отсутствие воды в кране. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В первый день года часть одесситов осталась без воды. Водоснабжение горожанам планируют вернуть к 15:00, однако время работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • ул. 43 линия — все дома;
  • ул. Приморская — все дома;
  • спуск Маринеско — все дома;
  • ул. Академика Филатова — все дома;
  • ул. Маршала Малиновского — все дома.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства", — говорится в сообщении коммунальщиков.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Что еще стоит знать

Напомним, в Пенсионном фонде Украины рассказали об очередных нормах законодательства по вопросу назначения материальной помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг. В этот раз известно, как получить с нового года скидку до 30% на площадь жилья сверх нормы.

Также мы писали, что в Украине хотят просмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк Украины подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.

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