У перший день року сотні одеситів залишилися без води — перелік адрес
У перший день року частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- вул. 43 лінія — усі будинки;
- вул. Приморська — усі будинки;
- узвіз Маринеска — усі будинки;
- вул. Академіка Філатова — усі будинки;
- вул. Маршала Малиновського — усі будинки.
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Що ще варто знати
Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли про чергові норми законодавства у питанні призначення матеріальної допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Цього разу відомо, як отримати з нового року знижку до 30% на площу житла понад норму.
Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.
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