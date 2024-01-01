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У перший день року сотні одеситів залишилися без води — перелік адрес

1 січня 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У перший день року сотні одеситів залишилися без води — перелік адрес
Відсутність води у крані. Фото: Freepick
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У перший день року частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 15:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • вул. 43 лінія — усі будинки; 
  • вул. Приморська — усі будинки; 
  • узвіз Маринеска — усі будинки; 
  • вул. Академіка Філатова — усі будинки; 
  • вул. Маршала Малиновського — усі будинки. 

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Пенсійному фонді України розповіли про чергові норми законодавства у питанні призначення матеріальної допомоги від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Цього разу відомо, як отримати з нового року знижку до 30% на площу житла понад норму.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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