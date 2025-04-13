В Одессе проходит акция родственников пропавших без вести на Херсонском направлении

Люди с плакатом в руках на железнодорожном вокзале в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались более ста человек — родственников военных, пропавших на Херсонском направлении, в частности в районе Крынок. Они требуют от государства более активных действий по возвращению защитников — как из плена, так и тел погибших. Участники акции призывают общество не молчать и помнить о тех, кто исчез в борьбе за Украину.

Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Девушка с плакатом в руках во время митинга в Одессе. Фото: Новини.LIVE

"Мы — голос наших героев..."

Акция состоялась под открытым небом, возле здания одесского железнодорожного вокзала. Плакаты, портреты пропавших защитников и слезы — семьи объединены общей целью: напомнить, что война не закончилась для тех, кто до сих пор не вернулся с фронта.

"Мы хотим сказать, что голос всех наших ребят — в без вести пропавших. Мы — их надежда, их опора. Мы не позволяем себе праздновать или расслабиться, пока не вернем каждого", — говорит Лилия Руденко, председатель организации "Крынки. Путь домой".

Председатель организации "Крынки Лилия Руденко. Путь домой". Фото: Новини.LIVE

Она подчеркнула, что за почти два года государство не вернуло ни одного военного из района Крынок — ни живого, ни павшего.

"На пальцах одной руки можно сосчитать тела, которые вернулись домой. Мы просим: услышьте нас!" — добавляет женщина.

Девушки присоединились к акции в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Она ищет своего мужа — Сергея Руденко, морского пехотинца 38-й бригады, который пропал в июне на островах.

"Последний раз он позвонил 20 июня. Говорил, что идет на задание и через три дня снова будет на связи. Прошло 10 месяцев — и тишина. Никакого официального ответа от государства", — добавляет Лидия.

Плакат на котором написано: "Плен убивает". Фото: Новини.LIVE

"Последний звонок мужа..."

Среди тех, кто ждет, и Татьяна. Женщина делится своей историей. Она жена военного, который исчез 19 октября 2023 года возле моста Пойма на Херсонщине.

"Через десять месяцев я нашла видео в российских телеграмм-каналах, где видно моего мужа в плену. Но нам не подтверждают — ни наши, ни россияне. Без официального подтверждения он и дальше считается пропавшим", — говорит женщина.

Жена пропавшего без вести военного Татьяна. Фото: Новини.LIVE

Татьяна вспоминает последний звонок мужа. Во время разговора он просил прислать теплые вещи, после этого больше связи не было.

"14 октября он просил прислать теплые вещи. Я собрала посылку, ждала звонка, но его не было. Командир сказал, что он погиб. Но побратимы ничего не подтвердили. Утром после задания его никто не видел. Мы верим, что он жив", — добавила Татьяна.

Девушки держат плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Стулья с военной формой. Фото: Новини.LIVE

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