В Одессе проходит акция родственников пропавших без вести на Херсонском направлении

В поисках правды — в Одессе митинговали семьи пропавших в Крынках
Возле железнодорожного вокзала в Одессе собрались более ста человек — родственников военных, пропавших на Херсонском направлении, в частности в районе Крынок. Они требуют от государства более активных действий по возвращению защитников — как из плена, так и тел погибших. Участники акции призывают общество не молчать и помнить о тех, кто исчез в борьбе за Украину.
Об этом с места события сообщает корреспондент Новини.LIVE.
"Мы — голос наших героев..."
Акция состоялась под открытым небом, возле здания одесского железнодорожного вокзала. Плакаты, портреты пропавших защитников и слезы — семьи объединены общей целью: напомнить, что война не закончилась для тех, кто до сих пор не вернулся с фронта.
"Мы хотим сказать, что голос всех наших ребят — в без вести пропавших. Мы — их надежда, их опора. Мы не позволяем себе праздновать или расслабиться, пока не вернем каждого", — говорит Лилия Руденко, председатель организации "Крынки. Путь домой".
Она подчеркнула, что за почти два года государство не вернуло ни одного военного из района Крынок — ни живого, ни павшего.
"На пальцах одной руки можно сосчитать тела, которые вернулись домой. Мы просим: услышьте нас!" — добавляет женщина.
Она ищет своего мужа — Сергея Руденко, морского пехотинца 38-й бригады, который пропал в июне на островах.
"Последний раз он позвонил 20 июня. Говорил, что идет на задание и через три дня снова будет на связи. Прошло 10 месяцев — и тишина. Никакого официального ответа от государства", — добавляет Лидия.
"Последний звонок мужа..."
Среди тех, кто ждет, и Татьяна. Женщина делится своей историей. Она жена военного, который исчез 19 октября 2023 года возле моста Пойма на Херсонщине.
"Через десять месяцев я нашла видео в российских телеграмм-каналах, где видно моего мужа в плену. Но нам не подтверждают — ни наши, ни россияне. Без официального подтверждения он и дальше считается пропавшим", — говорит женщина.
Татьяна вспоминает последний звонок мужа. Во время разговора он просил прислать теплые вещи, после этого больше связи не было.
"14 октября он просил прислать теплые вещи. Я собрала посылку, ждала звонка, но его не было. Командир сказал, что он погиб. Но побратимы ничего не подтвердили. Утром после задания его никто не видел. Мы верим, что он жив", — добавила Татьяна.
Напомним, сегодня российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру Сум и убили более 20 человек. После атаки в городе снова звучит воздушная тревога и гремят взрывы.
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