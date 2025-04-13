В Одесі проходить акція родичів зниклих безвісти на Херсонському напрямку

Люди з плакатом у руках на залізничному вокзалі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Біля залізничного вокзалу в Одесі зібралися понад сто людей — родичів військових, які зникли на Херсонському напрямку, зокрема в районі Кринок. Вони вимагають від держави активніших дій щодо повернення захисників — як з полону, так і тіл загиблих. Учасники акції закликають суспільство не мовчати й пам’ятати про тих, хто зник у боротьбі за Україну.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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"Ми — голос наших героїв..."

Акція відбулася просто неба, біля будівлі одеського залізничного вокзалу. Плакати, портрети зниклих захисників та сльози — родини об’єднані спільною метою: нагадати, що війна не закінчилася для тих, хто досі не повернувся з фронту.

"Ми хочемо сказати, що голос всіх наших хлопців — у безвісти зниклих. Ми — їхня надія, їхня опора. Ми не дозволяємо собі святкувати чи розслабитися, поки не повернемо кожного", — говорить Лілія Руденко, голова організації "Кринки. Шлях додому".

Голова організації "Кринки Лілія Руденко. Шлях додому". Фото: Новини.LIVE

Вона наголосила, що за майже два роки держава не повернула жодного військового з району Кринок — ні живого, ні полеглого.

"На пальцях однієї руки можна порахувати тіла, які повернулися додому. Ми просимо: почуйте нас!" — додає жінка.

Дівчата доєдналися до акції в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Вона шукає свого чоловіка — Сергія Руденка, морського піхотинця 38-ї бригади, який зник у червні на островах.

"Останній раз він зателефонував 20 червня. Казав, що йде на завдання і за три дні знову буде на зв’язку. Минуло 10 місяців — і тиша. Жодної офіційної відповіді від держави", — додає Лідія.

Плакат на якому написано: "Полон вбиває". Фото: Новини.LIVE

"Останній дзвінок чоловіка..."

Серед тих, хто чекає, і Тетяна. Жінка ділиться своєю історією. Вона дружина військового, який зник 19 жовтня 2023 року біля мосту Пойма на Херсонщині.

"Через десять місяців я знайшла відео в російських телеграм-каналах, де видно мого чоловіка в полоні. Але нам не підтверджують — ні наші, ні росіяни. Без офіційного підтвердження він і далі вважається зниклим", — каже жінка.

Дружина зниклого безвісти військового Тетяна. Фото: Новини.LIVE

Тетяна згадує останній дзвінок чоловіка. Під час розмови він просив надіслати теплі речі, після цього більше зв'язку не було.

"14 жовтня він просив надіслати теплі речі. Я зібрала посилку, чекала дзвінка, але його не було. Командир сказав, що він загинув. Але побратими нічого не підтвердили. Вранці після завдання його ніхто не бачив. Ми віримо, що він живий", — додала Тетяна.

Дівчата тримають плакат в руках. Фото: Новини.LIVE

Стільці з військовою формою. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру Сум та вбили понад 20 людей. Після атаки у місті знову звучить повітряна тривога і гримлять вибухи.