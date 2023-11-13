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В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили вражеских дронов на юге

13 ноября 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Воздушных силах рассказали, сколько уничтожили вражеских дронов на юге
Момент уничтожения вражеского дрона. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

13 ноября Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили пять воздушных целей окупантов. Речь идет о разведывательных дронах, которые враг использует для поиска систем ПВО и местонахождение бойцов ВСУ.

Об этом сообщили в воздушных силах ВС Украины.

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  • 3 разведывательных БпЛА "Мерлин-ВР";
  • 2 дрона "Орлан-10"

"Четыре беспилотника уничтожены в Херсонской и один в Николаевской области" , — говорится в сообщении ведомства.

Дроны работают на ВСУ

Напомним, Одесский городской совет объявил тендер на закупку FPV-дронов для бойцов ВСУ. Предварительно избрали компанию, которая снабдит воинов дронами, однако в настоящее время соглашение в стадии "ожидания решения". Об этом Новини.LIVE узнали из системы электронных закупок Prozorro.

Также мы писали, что в Украине представили новый беспилотник Leleka LR, разрабатываемый с учетом опыта российско-украинской войны. В нем были собраны самые современные технологические решения, которые помогут избежать противодействия враждебным средствам РЭБ.

Добавим, в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпАК коптерного типа
в 109-ю отдельную бригаду ТрО. Обещают денежное вознаграждение в размере 120 тыс. грн.

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