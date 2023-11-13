У Повітряних силах розповіли, скільки знищили ворожих дронів на півдні

Момент знищення ворожого дрону. Фото: скриншот

13 листопада Сили протиповітряної оборони України знищили п'ять повітряних цілей окупантів. Йдеться про розвідувальні дрони, які ворог використовує для вишукування систем ППО та місцеперебування бійців ЗСУ.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

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3 розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР";

2 дрони "Орлан-10"

"Чотири безпілотники знищено на Херсонщині та один на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні відомства.

Дрони працюють на ЗСУ

Нагадаємо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення". Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Також ми писали, що в Україні представили новий безпілотник Leleka LR, який розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни. В ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕБ.

Додамо, в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу

до 109-ї окремої бригади ТрО. Обіцяють грошову винагороду у розмірі 120 тис. грн.