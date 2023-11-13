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У Повітряних силах розповіли, скільки знищили ворожих дронів на півдні

13 листопада 2023 17:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Повітряних силах розповіли, скільки знищили ворожих дронів на півдні
Момент знищення ворожого дрону. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

13 листопада Сили протиповітряної оборони України знищили п'ять повітряних цілей окупантів. Йдеться про розвідувальні дрони, які ворог використовує для вишукування систем ППО та місцеперебування бійців ЗСУ. 

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України. 

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Що знищили сили ППО на півдні

  • 3 розвідувальні БпЛА "Мерлін-ВР";
  • 2 дрони "Орлан-10"

"Чотири безпілотники знищено на Херсонщині та один на Миколаївщині", — йдеться у повідомленні відомства. 

Дрони працюють на ЗСУ

Нагадаємо, Одеська міська рада оголосила тендер на закупівлю FPV-дронів для бійців ЗСУ. Попередньо обрали компанію, яка забезпечить воїнів дронами, проте наразі угода у стадії "очікування рішення". Про це Новини.LIVE дізналися із системи електронних закупівель Prozorro.

Також ми писали, що в Україні представили новий безпілотник Leleka LR, який розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни. В ньому було зібрано найсучасніші технологічні рішення, які допоможуть уникнути протидії ворожих засобів РЕБ.

Додамо, в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу 
до 109-ї окремої бригади ТрО. Обіцяють грошову винагороду у розмірі 120 тис. грн.

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