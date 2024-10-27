В Одессе сегодня нет воды: адреса

В Приморском районе Одессы люди остались без воды
В Одессе сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ по устранению аварии сотни горожан в Приморском районе и близлежащих населенных пунктах будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.
Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.
Где нет воды в Одессе
До 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- проспект Шевченко
- проспект Леси Украинки
К 18:00 водоснабжение будет отсутствовать:
- село Вызырка
- город Южный
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.
Бюветы Одессы
Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- ¬Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- ‚Космонавтов, 15;
- ‚Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Напомним, в Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Также мы писали, что украинцам отказывают в зимней субсидии.
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