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В Приморском районе Одессы люди остались без воды

27 октября 2024 13:33
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В Одессе сегодня нет воды: адреса
Человек проверяет воду в кране. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ по устранению аварии сотни горожан в Приморском районе и близлежащих населенных пунктах будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Адреса отключений воды. Фото: скриншот

Где нет воды в Одессе

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • проспект Шевченко
  • проспект Леси Украинки

К 18:00 водоснабжение будет отсутствовать:

  • село Вызырка
  • город Южный

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • ¬Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • ‚Космонавтов, 15;
  • ‚Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Также мы писали, что украинцам отказывают в зимней субсидии.

вода Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отсутствие воды

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Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

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