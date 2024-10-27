В Одессе сегодня нет воды: адреса

Человек проверяет воду в кране. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе сегодня, 27 октября, из-за ремонтных работ по устранению аварии сотни горожан в Приморском районе и близлежащих населенных пунктах будут без воды. Водоснабжение коммунальщики обещают возобновить до 18:00, однако время выполнения работ и перечень адресов могут меняться, ведь вполне вероятны аварийные ситуации в течение дня.

Об этом в воскресенье, 27 октября, сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

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Где нет воды в Одессе

До 17:00 воды не будет по следующим адресам:

проспект Шевченко

проспект Леси Украинки

К 18:00 водоснабжение будет отсутствовать:

село Вызырка

город Южный

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

¬Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

‚Космонавтов, 15;

‚Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​ Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Напомним, в Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Также мы писали, что украинцам отказывают в зимней субсидии.