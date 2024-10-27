Бювет на 6-й станції Великого Фонтану закриють на ремонт

Вода тече в пляшку. Фото: Новини.LIVE

В Одесі 6-й станції Великого Фонтану не працюватиме бюветний комплекс. Причина — проведення регламентних робіт, що потребують тимчасового закриття доступу до бювету.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Бювет на 6-й станції Великого Фонтану. Фото: ОМР

Робота бювета

В міській раді повідомили, що бюветний комплекс закривається на два дні — 28 та 29 жовтня. Таким чином комплекс відновить роботу вже 30 жовтня.

Інформація про бювети Одеси

У місті діють 16 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів, що щодня забезпечують питною водою близько 45 тисяч одеситів. Кожен бювет споживає в середньому 18-20 кубометрів води на добу.

Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Окрім цього, раніше що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту: у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати у 2025 році. Це прописано в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Також експерти радять українцям закуповувати генератори та паливо, а також максимально підготувати всі внутрішньобудинкові комунікації до холодів.