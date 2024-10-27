Бювет на 6-й станції Великого Фонтану закриють на ремонт

Запасіться водою — в Одесі на два дні закриють бювет
В Одесі 6-й станції Великого Фонтану не працюватиме бюветний комплекс. Причина — проведення регламентних робіт, що потребують тимчасового закриття доступу до бювету.
Про це у суботу, 26 жовтня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.
Робота бювета
В міській раді повідомили, що бюветний комплекс закривається на два дні — 28 та 29 жовтня. Таким чином комплекс відновить роботу вже 30 жовтня.
Інформація про бювети Одеси
У місті діють 16 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів, що щодня забезпечують питною водою близько 45 тисяч одеситів. Кожен бювет споживає в середньому 18-20 кубометрів води на добу.
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Окрім цього, раніше що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту: у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.
Нагадаємо, підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати у 2025 році. Це прописано в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Також експерти радять українцям закуповувати генератори та паливо, а також максимально підготувати всі внутрішньобудинкові комунікації до холодів.
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