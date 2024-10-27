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Запасіться водою — в Одесі на два дні закриють бювет

27 жовтня 2024 10:56
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Бювет на 6-й станції Великого Фонтану закриють на ремонт
Вода тече в пляшку. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В Одесі 6-й станції Великого Фонтану не працюватиме бюветний комплекс.  Причина — проведення регламентних робіт, що потребують тимчасового закриття доступу до бювету.

Про це у суботу, 26 жовтня, повідомила пресслужба Одеської міської ради.

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Бювет на 6-й станції Великого Фонтану. Фото: ОМР

Робота бювета

В міській раді повідомили, що бюветний комплекс закривається на два дні — 28 та 29 жовтня. Таким чином комплекс відновить роботу вже 30 жовтня.

Інформація про бювети Одеси

У місті діють 16 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів, що щодня забезпечують питною водою близько 45 тисяч одеситів. Кожен бювет споживає в середньому 18-20 кубометрів води на добу.

Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Окрім цього, раніше що у міській раді повідомили про тимчасове зачинення двох бюветних комплексів для проведення капітального ремонту: у сквері Мечнікова та на проспекті Князя Ярослава Мудрого, 1, запланований капітальний ремонт через вихід з ладу свердловин. Всі роботи планується завершити до кінця 2024 року.

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Повідомлення від міськради. Фото: скриншот

Нагадаємо, підвищення тарифів на комунальні послуги варто очікувати у 2025 році. Це прописано в меморандумі між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ). Також експерти радять українцям закуповувати генератори та паливо, а також максимально підготувати всі внутрішньобудинкові комунікації до холодів.

вода Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відсутність води

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