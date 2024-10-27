Бювет на 6-й станции Большого Фонтана закроют на ремонт

Запаситесь водой — в Одессе на два дня закроют бювет
В Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Причина — проведение регламентных работ, требующих временного закрытия доступа к бювету.
Об этом в субботу, 26 октября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.
Работа бювета
В городском совете сообщили, что бюветный комплекс закрывается на два дня — 28 и 29 октября. Таким образом, комплекс возобновит работу уже 30 октября.
Информация о бюветах Одессы
В городе действуют 16 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров, которые ежедневно снабжают питьевой водой около 45 тысяч одесситов. Каждый бювет потребляет в среднем 18-20 кубометров воды в день.
Киевский район:
- Фонтанская дорога, 16;
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150;
- проспект Небесной Сотни, 14
Приморский район:
- Старозарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11;
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105;
- Академическая, 2;
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рябина, 1;
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересыпский район:
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.
Кроме того, ранее в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта: в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.
Напомним, повышение тарифов на коммунальные услуги следует ожидать в 2025 году. Это прописано в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Также эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.
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