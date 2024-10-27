Бювет на 6-й станции Большого Фонтана закроют на ремонт

Вода течет в бутылку. Фото: Новини.LIVE

В Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Причина — проведение регламентных работ, требующих временного закрытия доступа к бювету.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Бювет на 6-й станции Большого Фонтана. Фото: ОМР

Работа бювета

В городском совете сообщили, что бюветный комплекс закрывается на два дня — 28 и 29 октября. Таким образом, комплекс возобновит работу уже 30 октября.

Информация о бюветах Одессы

В городе действуют 16 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров, которые ежедневно снабжают питьевой водой около 45 тысяч одесситов. Каждый бювет потребляет в среднем 18-20 кубометров воды в день.

Киевский район:

Фонтанская дорога, 16; ​

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150; ​

проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

Старозарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

​Академическая, 11; ​

Ольгиевская, 37;

​Старопортофранковская, 105; ​

Академическая, 2; ​

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

​Ицхака Рябина, 1; ​

Дальницкая, 25;

​Инглези, 1.

Пересыпский район:

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Кроме того, ранее в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта: в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, повышение тарифов на коммунальные услуги следует ожидать в 2025 году. Это прописано в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Также эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.