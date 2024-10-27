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Запаситесь водой — в Одессе на два дня закроют бювет

27 октября 2024 10:56
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Бювет на 6-й станции Большого Фонтана закроют на ремонт
Вода течет в бутылку. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

В Одессе на 6-й станции Большого Фонтана не будет работать бюветный комплекс. Причина — проведение регламентных работ, требующих временного закрытия доступа к бювету.

Об этом в субботу, 26 октября, сообщила пресс-служба Одесского городского совета.

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Бювет на 6-й станции Большого Фонтана. Фото: ОМР

Работа бювета

В городском совете сообщили, что бюветный комплекс закрывается на два дня — 28 и 29 октября. Таким образом, комплекс возобновит работу уже 30 октября.

Информация о бюветах Одессы

В городе действуют 16 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров, которые ежедневно снабжают питьевой водой около 45 тысяч одесситов. Каждый бювет потребляет в среднем 18-20 кубометров воды в день.

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16; ​
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150; ​
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • ​Академическая, 11; ​
  • Ольгиевская, 37;
  • ​Старопортофранковская, 105; ​
  • Академическая, 2; ​
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • ​Ицхака Рябина, 1; ​
  • Дальницкая, 25;
  • ​Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

Кроме того, ранее в городском совете сообщили о временном закрытии двух бюветных комплексов для проведения капитального ремонта: в сквере Мечникова и на проспекте Князя Ярослава Мудрого, 1, запланирован капитальный ремонт из-за выхода из строя скважин. Все работы планируется завершить к концу 2024 года.

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Сообщения от горсовета. Фото: скриншот

Напомним, повышение тарифов на коммунальные услуги следует ожидать в 2025 году. Это прописано в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ). Также эксперты советуют украинцам закупать генераторы и топливо, а также максимально подготовить все внутридомовые коммуникации к холодам.

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