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В случае взрыва "Титана": за сколько времени загрязнение дойдет до Одессы

2 июня 2023 12:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Взрыв "Крымского титана": сколько времени есть для того, чтобы скрыться
Завод "Крымский титан". Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Появилась информация о возможных провокациях на химическом заводе "Крымский титан". В зависимости от того, куда и с какой скоростью будет направлен ветер, у жителей Украины от 6 до 24 часов, чтобы укрыться от опасных загрязнений.

СМИ публикуют карту возможного загрязнения территорий.

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По данным карты, в случае взрыва на заводе сегодня ядовитые вещества дойдут до Одессы через 12 часов. Херсонская и Николаевская области окажутся под угрозой быстрее — у людей будет всего 6 часов, чтобы скрыться.

Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 02.06.2023. Фото: obozrevatel
Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 02.06.2023. Фото: obozrevatel

Если взрыв произойдет завтра, химическая угроза будет направлена в другую сторону. У жителей Херсонской области будет все равно 6 часов. До Запорожья и Мариуполя загрязненный воздух дойдет через 12 часов. Через сутки достанется оно и в Горловку и Краматорск.

Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 03.06.2023. Фото: obozrevatel
Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 03.06.2023. Фото: obozrevatel

В случае взрыва 4 июня под угрозой окажется территория Крыма. Через 12 часов загрязнение дойдет до самой южной точки полуострова и будет дальше распространяться над Черным морем.

Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 04.06.2023. Фото: obozrevatel
Загрязнение территории при взрыве на заводе "Титан" 04.06.2023. Фото: obozrevatel

Напомним, захватчики отвезли на территорию химического завода "Крымский титан" в городе Армянск большое количество взрывчатки и начали минировать территорию предприятия. Есть версия, что россияне хотят устроить взрыв на территории завода. Подробности в материале.

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