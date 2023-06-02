Вибух "Кримського титану": скільки часу є для того, щоб сховатись

Завод "Кримський титан". Фото: google

З’явилась інформація, про ймовірні провокації на хімічному заводі "Кримський титан". В залежності від того, куди та з якою швидкістю буде направлений вітер, у мешканців України є від 6 до 24 годин, аби сховатись від небезпечних забруднень.

ЗМІ публікують карту можливого забруднення територій.

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За даними карти, у разі вибуху на заводі сьогодні, отруйні речовини дійдуть до Одеси за 12 годин. Херсонщина та Миколаївщина опиняться під загрозою швидше — в людей буде всього 6 годин аби сховатись.

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" 02.06.2023. Фото: obozrevatel

Якщо вибух станеться завтра, то хімічна загроза буде направлена в іншу сторону. У мешканців Херсонської області буде все так само 6 годин. До Запоріжжя та Маріуполя забруднене повітря дійде за 12 годин. За добу дістанеться воно й до Горлівки та Краматорську.

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" 03.06.2023. Фото: obozrevatel

У разі вибуху 4 червня, під загрозою опиниться територія Криму. За 12 годин забруднення дійде до найпівденнішої точки півострова й далі розповсюджуватиметься над Чорним морем.

Забруднення території у разі вибуху на заводі "Титан" 04.06.2023. Фото: obozrevatel

Нагадаємо, загарбники завезли на територію хімічного заводу "Кримський титан" у місті Армянськ велику кількість вибухівки і почали мінувати територію підприємства. Є версія, що росіяни хочуть влаштувати вибух на території заводу. Деталі в матеріалі.