У России проблемы с экспортом из-за удара по терминалу в Туапсе

Дата публикации 2 ноября 2025 15:31
обновлено: 15:16
Последствия удара по Туапсе - сорванный нефтяной экспорт России
Огонь после атаки на Туапсе. Фото: росСМИ

Силы обороны Украины ночью нанесли точный удар по нефтетерминалу в Туапсе Краснодарского края. Поражена инфраструктура "РН-Туапсинский НПЗ" — одного из крупнейших российских нефтеперерабатывающих предприятий. Эта атака будет иметь серьезные последствия для российской экономики. Повреждение технологических цепочек усложнит отгрузку нефти. Кроме того, компании-партнеры могут отказаться от работы в этих портах.

Об этом в эфире "Мы-Украина" сообщил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Удар по НПЗ

В ночь на 1 ноября Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по инфраструктуре "РН-Туапсинский нефтеперерабатывающий завод" в Краснодарском крае. Были уничтожены элементы нефтеналивной инфраструктуры морского торгового порта федерального значения. Предприятие расположено на побережье Черного моря и является одним из крупнейших в России.

По словам Дмитрия Плетенчука, удар по нефтетерминалу в Туапсе повлияет не только на логистику, но и на деловую репутацию российских портов. Он отметил, что для России эти терминалы имеют стратегическое значение, ведь через них проходило до 20% экспорта сырой нефти. Последствия удара, по его словам, могут быть долгосрочными и существенно повлиять на доходы агрессора.

"Кроме поражения технологических цепочек, которые используются для отгрузки, будет реакция среди компаний, работающих там. Вырастут страховые взносы, и многие просто не рискнут заходить в эти порты", — отметил представитель ВМС.

Напомним, мы сообщали, что партизаны сожгли российскую технику, чтобы сорвать наступление на Покровск. Также мы писали, что в СБУ рассказали детали об атаке на Туапсе.

