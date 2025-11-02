Наслідки удару по Туапсе — зірваний нафтовий експорт Росії

Вогонь після атаки на Туапсе. Фото: росЗМІ

Сили оборони України вночі завдали точного удару по нафтотерміналу в Туапсе Краснодарського краю. Уражено інфраструктуру "РН-Туапсинського НПЗ" — одного з найбільших російських нафтопереробних підприємств. Ця атака матиме серйозні наслідки для російської економіки. Пошкодження технологічних ланцюжків ускладнить відвантаження нафти. Крім того, компанії-партнери можуть відмовитися від роботи в цих портах.

Про це в ефірі "Ми-Україна" повідомив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук.

Реклама

Читайте також:

Удар по НПЗ

У ніч на 1 листопада Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї. Було знищено елементи нафтоналивної інфраструктури морського торговельного порту федерального значення. Підприємство розташоване на узбережжі Чорного моря й є одним із найбільших у Росії.

За словами Дмитра Плетенчука, удар по нафтотерміналу в Туапсе вплине не лише на логістику, а й на ділову репутацію російських портів. Він наголосив, що для Росії ці термінали мають стратегічне значення, адже через них проходило до 20% експорту сирої нафти. Наслідки удару, за його словами, можуть бути довгостроковими й суттєво вплинути на прибутки агресора.

"Окрім ураження технологічних ланцюжків, які використовуються для відвантаження, буде реакція серед компаній, що працюють там. Зростуть страхові внески, і багато хто просто не ризикне заходити в ці порти", — зазначив представник ВМС.

Нагадаємо, ми повідомляли, що партизани спалили російську техніку, щоб зірвати наступ на Покровськ. Також ми писали, що в СБУ розповіли деталі про атаку на Туапсе.