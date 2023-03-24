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В Румынии сенатор предлагает аннексировать часть Одесчины: ответ МИД Украины

24 марта 2023 17:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Правительство Румынии не поддержало сенатора
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Диана Шошоаке, сенатор из Румынии, вызвала скандал, предложив аннексировать территории Украины. Она сразу попала жесткая реакция со стороны украинской, инициировавшей санкции против сенатора.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко в Facebook.

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Скандальное заявление сенатора

По данным СМИ Диана Шошоаке, знаменитый пророссийский сенатор Румынии, произнесла призыв о присоединении исторических территорий к Румынии. Она обратилась к руководству Румынии с просьбой расторгнуть договор о добрососедстве и сотрудничестве с Украиной и немедленно присоединить Северную Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), исторический Марамуреш и остров Змеиный.

Шошоаке утверждает, что румынский народ должен вернуть исторические территории, чтобы восстановить культурную идентичность, традиции, обычаи и религию местного населения. Также она отметила, что Бухарест помогает Украине в войне, поэтому присоединение территорий более чем необходимо.

Правительство Румынии отвергло предложение Шошоаке, заявив, что присоединение территорий недопустимо и будет нарушать законы международного права.

Реакция МИД Украины

"Сенатор парламента Румынии Диана Шошоаке подала законопроект, который предлагает присоединить к Румынии часть южного региона Украины. Таким шагом маргинальная политика пытается восстановить культурную идентичность румынского населения. Поднять дух добрососедства между Украиной и Румынией. МИД Украины инициирует наложение санкций на Диану Шошоаке как лицо, которое создает угрозу национальной безопасности", — написал Олег Николенко.

Напомним, недавно в сети активно распространялось короткое видео, на котором запечатлена колонна военной техники с румынскими флагами, движущаяся по улицам города. Согласно источникам, Румыния подтягивает свои системы ПВО к границе с Молдовой, что вызвало опасения в регионе.

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