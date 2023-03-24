У Румунії сенаторка пропонує анексувати частину Одещини: відповідь МЗС України

Уряд Румунії не підтримав сенаторку

Діана Шошоаке, сенаторка з Румунії, викликала скандал, запропонувавши анексувати території України. Вона одразу потрапила жорстка реакція з боку української, які ініціювали санкції проти сенаторки.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

Скандальна заява сенаторки

За даними ЗМІ Діана Шошоаке, знаменита проросійська сенаторка Румунії, виголосила заклик про приєднання історичних територій до Румунії. Вона звернулася до керівництва Румунії з проханням скасувати договір про добросусідство і співробітництво з Україною, та негайно приєднати Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Шошоаке стверджує, що румунський народ повинен повернути історичні території, щоб відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію місцевого населення. Також вона зазначила, що Бухарест допомагає Україні в війні, тому приєднання територій є більш ніж необхідним.

Уряд Румунії відкинув пропозицію Шошоаке, заявивши, що приєднання територій є неприпустимим та порушуватиме закони міжнародного права.

Реакція МЗС України

"Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці", — написав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, нещодавно у мережі активно поширювалось коротке відео, на якому відображена колона військової техніки з румунськими прапорами, що рухається вулицями міста. Згідно з джерелами, Румунія підтягує свої системи ППО до кордону з Молдовою, що викликало побоювання у регіоні.