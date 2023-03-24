Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Румунії сенаторка пропонує анексувати частину Одещини: відповідь МЗС України arrow

У Румунії сенаторка пропонує анексувати частину Одещини: відповідь МЗС України

24 березня 2023 17:17
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Уряд Румунії не підтримав сенаторку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Діана Шошоаке, сенаторка з Румунії, викликала скандал, запропонувавши анексувати території України. Вона одразу потрапила жорстка реакція з боку української, які ініціювали санкції проти сенаторки. 

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко в Facebook.

Читайте також:

Скандальна заява сенаторки

За даними ЗМІ Діана Шошоаке, знаменита проросійська сенаторка Румунії, виголосила заклик про приєднання історичних територій до Румунії. Вона звернулася до керівництва Румунії з проханням скасувати договір про добросусідство і співробітництво з Україною, та негайно приєднати Північну Буковину, Герцу, Буджак (Кагул, Болград, Ізмаїл), історичний Марамуреш та острів Зміїний.

Шошоаке стверджує, що румунський народ повинен повернути історичні території, щоб відновити культурну ідентичність, традиції, звичаї та релігію місцевого населення. Також вона зазначила, що Бухарест допомагає Україні в війні, тому приєднання територій є більш ніж необхідним.

Уряд Румунії відкинув пропозицію Шошоаке, заявивши, що приєднання територій є неприпустимим та порушуватиме закони міжнародного права.

Реакція МЗС України

"Сенаторка парламенту Румунії Діана Шошоаке подала законопроєкт, який пропонує приєднати до Румунії частину південного регіону України. Таким кроком маргінальна політикиня намагається "відновити культурну ідентичність румунського населення". Класичний приклад із методички російського реваншизму. Ми рішуче засуджуємо спробу поставити під сумнів територіальну цілісність України, підважити дух добросусідства між Україною та Румунією. МЗС України ініціює накладення санкцій на Діану Шошоаке як особу, яка створює загрозу національній безпеці", — написав Олег Ніколенко.

Нагадаємо, нещодавно у мережі активно поширювалось коротке відео, на якому відображена колона військової техніки з румунськими прапорами, що рухається вулицями міста. Згідно з джерелами, Румунія підтягує свої системи ППО до кордону з Молдовою, що викликало побоювання у регіоні.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:59 На Волині детективи БЕБ виявили понад 30 тонн підробленої побутової хімії відомих брендів

18:47 Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

18:45 Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

18:41 Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

18:35Суд обрав запобіжний захід третьому організатору "блогерських вечірок" зі зґвалтуваннями

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

18:30 В Одесі знизилася захворюваність на туберкульоз

18:30 Німеччина вперше передала Україні нові інженерні танки

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Новина з відео

18:25 Піскун розповів про повернення дітей, яких депортували в рф: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Новина з відео

18:16Чи зростуть тарифи на електрику у квітні: Шмигаль виступив з важливою заявою

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з відео

15:46 соловйов розгнівався через Галкіна: пропагандист висунув вимоги владі рф

Новина з відео

15:10 На Одещині прикордонний собака виявив контрабанду сигарет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

14:59 Зеленський виступив перед випускниками-нацгвардійцями: що сказав глава держави

Новина з відео

14:40 Пляжний сезон під забороною: експерти попереджають про високий ступінь замінованості

Новина з відео

14:01 Україна передала росії частину полонених окупантів без обміну: подробиці

Новина з відео

12:40 Флоту рф вже не так спокійно у своїй "тихій гавані", — Гуменюк

Новина з відео

12:27 Залужний згадав про ракетний удар по базі окупантів у Бердянську

Новина з фото

18:30Не заміновано: ТОП-п’ять місць, куди виїхати на природу на Київщині

Ексклюзив

18:00Альтернативний проїзд до Бессарабії та розвиток Одещини: на що підуть європейські гроші

Новина з фото

07:32Шоумену Педану — 41: чим зараз займається зірка "Підйому"

Ексклюзив

06:10В Україні закрилися сотні обмінників: як вони працюють і скільки заробляють

Новина з фото

20:12 Історія кохання Єфросиніної та захисника України Тимура Хромаєва

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

19:00Дунайка вже на прилавках Привозу: як її краще приготувати — поради продавців

18:40Ізраїльські "Ловці дронів" скоро приїдуть в Україну

Ексклюзив

16:00На годину вперед: одесити про переведення часу

Ексклюзив

10:34"Заснув і більше не прокинувся": запоріжці розповіли про щоденний терор російських обстрілів

Новина з фото

06:45 Цілувався з зірками, платив за них та знає всі таємниці: блогеру Перес Гілтону — 45

Актуальне по темі

None 24 Березень 18:59

На Волині детективи БЕБ виявили понад 30 тонн підробленої побутової хімії відомих брендів

None 24 Березень 18:49

Стало відомо, чи каратимуть Валерія Меладзе в росії за його фразу "Героям слава"

None 24 Березень 14:05

Українські роботодавці шукають кандидатів зі знанням ChatGPT: які умови та зарплати

None 24 Березень 18:41

Скандал на Тернопільщині: 23 пацієнти втратили зір після уколів в очі, одному видалять око

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB