В селах Одесской области отключили водоснабжение — где именно
Сегодня, 11 апреля, из-за проведения ремонтных работ тысячи жителей Одесской области до вечера остались без воды. Водоснабжение планируют вернуть вечером — в 22:00, однако время выполнения работ может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- село Светлое — все дома;
- село Иваново — все дома.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
Больше о коммунальных услугах
Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.
Также мы писали, что на Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в размере 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.
Также украинские военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для проживающих в арендованном помещении при определенных условиях
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