В селах Одесской области отключили водоснабжение — где именно

Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay

Сегодня, 11 апреля, из-за проведения ремонтных работ тысячи жителей Одесской области до вечера остались без воды. Водоснабжение планируют вернуть вечером — в 22:00, однако время выполнения работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

село Светлое — все дома;

село Иваново — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.



Также мы писали, что на Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в размере 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.



Также украинские военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для проживающих в арендованном помещении при определенных условиях