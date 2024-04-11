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В селах Одесской области отключили водоснабжение — где именно

11 апреля 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В селах Одесской области отключили водоснабжение — где именно
Отсутствие воды в кране. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Сегодня, 11 апреля, из-за проведения ремонтных работ тысячи жителей Одесской области до вечера остались без воды. Водоснабжение планируют вернуть вечером — в 22:00, однако время выполнения работ может меняться.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

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Где нет воды

  • село Светлое — все дома;
  • село Иваново — все дома.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте [email protected] и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что Национальная комиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Также мы писали, что на Украине часть граждан имеет право на жилищную льготу в размере 100%. Речь идет о стариках, которые в свое время работали по определенным профессиям в сельской местности.

Также украинские военнослужащие имеют право на оформление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. Скидка предоставляется даже для проживающих в арендованном помещении при определенных условиях

коммунальные услуги
Одесса
Одесская область
водоснабжение
вода
Новости Одессы
отсутствие воды

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