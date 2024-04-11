У селах на Одещині відключили водопостачання — де саме
Сьогодні, 11 квітня, через проведення ремонтних робіт тисячі жителів Одеської області до вечора залишились без води. Водопостачання планують повернути ввечері — о 22:00, проте час виконання робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- село Світле — усі будинки;
- село Іванове — усі будинки.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.
Також ми писали, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.
Також українські військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.
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