Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У селах на Одещині відключили водопостачання — де саме arrow

У селах на Одещині відключили водопостачання — де саме

11 квітня 2024 10:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У селах на Одещині відключили водопостачання — де саме
Відсутність води у крані. Фото: pixabay
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 11 квітня, через проведення ремонтних робіт тисячі жителів Одеської області до вечора залишились без води. Водопостачання планують повернути ввечері — о 22:00, проте час виконання робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Читайте також:

Де немає води

  • село Світле — усі будинки;
  • село Іванове — усі будинки.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що Національна комісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) може підвищити тарифи на водопостачання. Ціна одного кубометра води залежатиме від регіону і може сягнути 60%.

Також ми писали, що в Україні частина громадян має право на житлову пільгу у розмірі 100%. Йдеться про людей похилого віку, які свого часу працювали за певними професіями в сільській місцевості.

Також українські військовослужбовці мають право на оформлення пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Знижка надається навіть для тих, хто проживає в орендованому приміщенні, за певних умов.

комунальні послуги
Одеса
Одеська область
водопостачання
вода
Новини Одеси
відсутність води

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

9 квітня 2024

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

28 березня 2024

17:45 Як доїхати на пробитому колесі до СТО, коли немає запаски — три способи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен