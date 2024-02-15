В Сергеевке продолжают восстанавливать дом, в который попала российская ракета

Дом в Сергеевке. Фото: Служба восстановления дорог

В Сергеевке Одесской области продолжили восстанавливать пострадавший от боевых действий жилой дом. Летом 2022 года в многоэтажку попала российская ракета, где погибли люди.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

Что известно о состоянии работ

Сейчас начались противоаварийные работы в девятиэтажке, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Также идет демонтаж полностью разрушенного подъезда, выполняются электромонтажные работы, кладка кирпичных стен и перестенок.

"По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключение их к сети", — говорится в сообщении.

Когда планируют закончить

Известно, что по графику работы должны закончиться до ноября 2024 года. После этого здание должно быть сдано в эксплуатацию.

Что известно о ракетном ударе

1 июля в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.

По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажке проживало 150-160 человек.

Напомним, сегодня утром кафиры обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.

Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.

Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.