В Сергеевке продолжают восстанавливать дом, в который попала российская ракета
В Сергеевке Одесской области продолжили восстанавливать пострадавший от боевых действий жилой дом. Летом 2022 года в многоэтажку попала российская ракета, где погибли люди.
Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.
Что известно о состоянии работ
Сейчас начались противоаварийные работы в девятиэтажке, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения. Также идет демонтаж полностью разрушенного подъезда, выполняются электромонтажные работы, кладка кирпичных стен и перестенок.
"По проекту предусмотрено комплексное восстановление здания с выполнением внешней и внутренней отделки, устройством всех основных инженерных коммуникаций и подключение их к сети", — говорится в сообщении.
Когда планируют закончить
Известно, что по графику работы должны закончиться до ноября 2024 года. После этого здание должно быть сдано в эксплуатацию.
Что известно о ракетном ударе
1 июля в 0:20 россияне нанесли ракетные удары по девятиэтажке и базам отдыха в курортном поселке Сергеевка Одесской области. По данным ОК "Юг", три ракеты Х-22 выпустили из самолета ТУ-22 по направлению к Черному морю.
По заявлению ГСЧС, здание полностью повреждено с одной стороны, уничтожены плиты на этажах. Всего в девятиэтажке проживало 150-160 человек.
Напомним, сегодня утром кафиры обстреляли Запорожье. В результате атаки захватчиков пострадал один человек.
Также армия России атаковала Львов. Зафиксированы попадания по городу. В результате обстрела пострадали три человека.
Под ударом врага оказалась и Полтавская область. Захватчики обстреляли складское помещение в Миргородском районе, а в Днепропетровской области — объекты гражданской инфраструктуры.
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