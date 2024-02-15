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У Сергіївці продовжують відновлювати будинок, в який влучила російська ракета

15 лютого 2024 17:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У Сергіївці продовжують відновлювати будинок, в який влучила російська ракета
Будинок у Сергіївці. Фото: Служба відновлення доріг
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У Сергіївці Одеської області продовжили відновлювати житловий будинок, який постраждав від бойових дій. Влітку 2022 року в багатоповерхівку влучила російська ракета, загинули люди. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Що відомо про стан робіт

Наразі розпочалися протиаварійні роботи у девʼятиповерхівці, аби запобігти подальшим руйнуванням. Також триває демонтаж повністю зруйнованого підʼїзду, виконуються електромонтажні роботи, мурування цегляних стін та перестінок.

"За проєктом передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних інженерних комунікацій та підключенням їх до мережі", — йдеться у повідомленні. 

Коли планують закінчити

Відомо, що за графіком роботи мають закінчитися до листопада 2024 року. Після цього будинок має бути зданий в експлуатацію.

Що відомо про ракетний удар

1 липня о 0:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.

За заявою ДСНС, будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищені плити на поверхах. Загалом в дев'ятиповерхівці мешкали 150-160 людей.

Нагадаємо, сьогодні зранку окупанти обстріляли Запоріжжя. Внаслідок атаки загарбників постраждала одна людина.

Також армія Росії атакувала Львів. Зафіксовані влучання по місту. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей.

Під ударом ворога опинилася й Полтавська область. Загарбники обстріляли складське приміщення у Миргородському районі, а у Дніпропетровській області — об'єкти цивільної інфраструктури.

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