У Сергіївці продовжують відновлювати будинок, в який влучила російська ракета

Будинок у Сергіївці. Фото: Служба відновлення доріг

У Сергіївці Одеської області продовжили відновлювати житловий будинок, який постраждав від бойових дій. Влітку 2022 року в багатоповерхівку влучила російська ракета, загинули люди.

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

Що відомо про стан робіт

Наразі розпочалися протиаварійні роботи у девʼятиповерхівці, аби запобігти подальшим руйнуванням. Також триває демонтаж повністю зруйнованого підʼїзду, виконуються електромонтажні роботи, мурування цегляних стін та перестінок.

"За проєктом передбачена комплексна відбудова будівлі, з виконанням зовнішнього та внутрішнього оздоблення, влаштуванням всіх основних інженерних комунікацій та підключенням їх до мережі", — йдеться у повідомленні.

Коли планують закінчити

Відомо, що за графіком роботи мають закінчитися до листопада 2024 року. Після цього будинок має бути зданий в експлуатацію.

Що відомо про ракетний удар

1 липня о 0:20 росіяни завдали ракетних ударів по дев'ятиповерхівці та базах відпочинку у курортному селищі Сергіївка Одеської області. За даними ОК "Південь", три ракети Х-22 випустили із літака ТУ-22 з напрямку Чорного моря.

За заявою ДСНС, будинок повністю пошкоджений з одного боку, знищені плити на поверхах. Загалом в дев'ятиповерхівці мешкали 150-160 людей.

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