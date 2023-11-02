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В Швейцарии подожгли имущество скандального одесского блогера Домбровского

2 ноября 2023 13:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Швейцарии подожгли имущество скандального одесского блоггера Домброрвского
Пожарные работают на месте инцидента. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Эксцентричному одесскому блогеру Стасу Домбровскому неизвестные сожгли дом и машину за границей. В начале войны он бежал в Швейцарию, где произошел инцидент.

Об этом в своих соцсетях сообщил Стас Домбровский.

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Сам блогер связывает это событие со своей борьбой с наркокартелем. На видео он перечислил возможных причастных к поджогу своего дома. Среди них Домбровский называет начальника контрразведки Александра Поклада, а также Егора Буркина.

Реакции соцсетей

Отметим, что подписчики блогера не верят в этот инцидент и предполагают, что мужчина мог сам совершить поджог для привлечения внимания.

"Видимо, хотел проснуться знаменитым, но не знал, что же такое придумать", — отмечает подписчица.

Напомним, ранее в Таррагоне, Испания, забросали "коктейлями Молотова" дом пророссийского блогера Анатолия Шария. В Украине его обвиняют в государственной измене.

Служба безопасности Украины сообщила подозрение экс-адвокату Медведчука и Шария Валентину Рыбину, который теперь является частью оккупационного "правительства РФ" в Херсонской области. По этой информации, Рыбин возглавляет "организационно правовой департамент министерства информполитики Херсонской области России".

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