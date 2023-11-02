У Швейцарії підпалили майно скандального одеського блогера Домброрвського

Пожежники працюють на місці інциденту. Фото: скриншот

Ексцентричному одеському блогеру Стасу Домбровському невідомі спалили будинок та машину за кордоном. На початку війни він втік до Швейцарії, де й стався інцидент.

Про це у своїх соцмережах повідомив Стас Домбровський.

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Сам блогер пов'язує цю подію зі своєю боротьбою з наркокартелем. На відео він перерахував можливих причетних до підпалу свого будинку. Серед них Домбровський називає начальника контррозвідки Олександра Поклада, а також Єгора Буркіна.

Реакції соцмереж

Зазначимо, що підписники блогера не вірять у цей інцидент і припускають, що чоловік міг сам зробити підпал для привернення уваги.

"Мабуть, хотів прокинутися знаменитим, але не знав, що ж таке вигадати", — зазначає підписниця.

Нагадаємо, раніше у Таррагоні, Іспанія, закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія. В Україні його звинувачують у державній зраді.

Додамо, Служба безпеки України повідомила підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну, який тепер є частиною окупаційного "уряду РФ" у Херсонській області. За цією інформацією, Рибін очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".