У Швейцарії підпалили майно скандального одеського блогера Домброрвського

У Швейцарії підпалили майно скандального одеського блогера Домбровського
Ексцентричному одеському блогеру Стасу Домбровському невідомі спалили будинок та машину за кордоном. На початку війни він втік до Швейцарії, де й стався інцидент.
Про це у своїх соцмережах повідомив Стас Домбровський.
Сам блогер пов'язує цю подію зі своєю боротьбою з наркокартелем. На відео він перерахував можливих причетних до підпалу свого будинку. Серед них Домбровський називає начальника контррозвідки Олександра Поклада, а також Єгора Буркіна.
Реакції соцмереж
Зазначимо, що підписники блогера не вірять у цей інцидент і припускають, що чоловік міг сам зробити підпал для привернення уваги.
"Мабуть, хотів прокинутися знаменитим, але не знав, що ж таке вигадати", — зазначає підписниця.
Нагадаємо, раніше у Таррагоні, Іспанія, закидали "коктейлями Молотова" будинок проросійського блогера Анатолія Шарія. В Україні його звинувачують у державній зраді.
Додамо, Служба безпеки України повідомила підозру ексадвокату Медведчука та Шарія Валентину Рибіну, який тепер є частиною окупаційного "уряду РФ" у Херсонській області. За цією інформацією, Рибін очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області Росії".
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