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В отношении ночных обстрелов Николаева начато расследование

27 апреля 2023 12:15
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
По делу ночных обстрелов Николаева начато расследование
Результаты попадания ракеты в Николаеве. Фото: Офис генерального прокурора
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Число пострадавших от ночной атаки на Николаев увеличилось, известно об одном погибшем человеке. В отношении ракетных обстрелов начато расследование.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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По информации прокуратуры, ранены 23 гражданских человека, среди которых два ребенка. Известно о погибшем мужчине 45 лет.

В настоящее время всех пострадавших доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь. Также поврежден многоэтажный дом, жилые частные дома и историческое здание, а также линия электросети.

Николаевская областная прокуратура возбудила дело по факту нарушения законов и обычаев войны ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины. Это наказание грозит лишением свободы на срок до 15 лет.

Детали атаки на Николаев

Ночью российские оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Николаеву из акватории Черного моря.

"Ракеты были направлены с использованием особенностей местности и изменений траектории для усложнения обнаружения", — пояснил Назаров.

Он отметил, что, учитывая высокоточность "Калибров", есть очевидный факт террора против мирного населения.

Городской голова Николаева отмечает, что ночной обстрел города 27 апреля стал самым большим с начала 2023 года. Люди отвыкли от подобных действий российских оккупантов, поэтому в городе была небольшая паника.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что обстрел Николаева не сойдет оккупантам с рук. Все причастные к ночному ракетному удару будут найдены и наказаны.

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