У справі нічного обстрілу Миколаєва розпочато розслідування

Наслідки влучання ракети у Миколаєві. Фото: Офіс генерального прокурора

Кількість постраждалих від нічної атаки на Миколаїв збільшилася, відомо про одну загиблу людину. Щодо ракетного обстрілу розпочато розслідування.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

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За інформацією прокуратури, поранено 23 цивільних людини, серед яких дві дитини. Відомо про загиблого чоловіка 45-и років.

Наразі усіх постраждалих доставили до лікарні та надають необхідну медичну допомогу. Також пошкоджено багатоповерховий будинок, житлові приватні будинки та історична будівля, а також лінія електромережі.

Миколаївська обласна прокуратура відкрила справу за фактом порушення законів та звичаїв війни ч. 1, 2 ст. 438 КК України. Це покарання загрожує позбавленням волі строком до 15 років.

Деталі атаки на Миколаїв

Уночі російські окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Миколаєву з акваторії Чорного моря.

"Ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення", — пояснив Назаров.

Він зазначив, що, зважаючи на високоточність "Калібрів", маємо очевидний факт терору проти мирного населення.

Міський голова Миколаєва зазначає, що нічний обстріл міста 27 квітня став найбільшим з початку 2023 року. Люди відвикли від подібних дій російських окупантів, тому у місті була невелика паніка.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що обстріл Миколаєва не зійде окупантам з рук. Усі причетні до нічного ракетного удару будуть знайдені і покарані.