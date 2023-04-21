По делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля

Сергей Стерненко. Фото: Telegram STERNENKO

Сегодня, 21 апреля, Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о принудительном поводе свидетеля, который видел момент нападения на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Стерненко. Павла Леваду допросят на следующем заседании.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов дела активиста.

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По словам обвиняемого Сергея Стерненко, Левада видел момент нападения на него, при этом в суд не является, хотя и был надлежаще уведомлен.

"Сегодня было принято два формальных решения. Первое — по принудительному поводу свидетеля Левады, который не появляется по вызову, хотя был сообщен должным образом о дате и времени судебного заседания. Это свидетель, который непосредственно видел момент нападения на меня", — рассказал Сергей Стерненко.

Еще одно ходатайство

Суд должен истребовать информацию еще о четырех людях, которые должны свидетельствовать в суде. Стерненко говорит, что этих людей допрашивали на стадии досудебного расследования, но по неизвестным причинам в суд они не пришли.

Отметим, что прокурор Бачинский отказался от комментариев. Следующее заседание состоится по делу 12 мая.

Позиция активиста

В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сергей утверждал — действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.