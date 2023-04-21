Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow По делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля: детали arrow

По делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля: детали

21 апреля 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
По делу одесского активиста Стерненко допросят еще одного свидетеля
Сергей Стерненко. Фото: Telegram STERNENKO
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 21 апреля, Приморский районный суд Одессы удовлетворил ходатайство о принудительном поводе свидетеля, который видел момент нападения на бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Стерненко. Павла Леваду допросят на следующем заседании.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов дела активиста.

Читайте также:

По словам обвиняемого Сергея Стерненко, Левада видел момент нападения на него, при этом в суд не является, хотя и был надлежаще уведомлен.

"Сегодня было принято два формальных решения. Первое — по принудительному поводу свидетеля Левады, который не появляется по вызову, хотя был сообщен должным образом о дате и времени судебного заседания. Это свидетель, который непосредственно видел момент нападения на меня", — рассказал Сергей Стерненко.

Еще одно ходатайство

Суд должен истребовать информацию еще о четырех людях, которые должны свидетельствовать в суде. Стерненко говорит, что этих людей допрашивали на стадии досудебного расследования, но по неизвестным причинам в суд они не пришли.

Отметим, что прокурор Бачинский отказался от комментариев. Следующее заседание состоится по делу 12 мая.

Позиция активиста

В 2018 году на Сергея Стерненко совершили три нападения, во время последнего он смертельно ранил одного из нападавших Ивана Кузнецова. Сергей утверждал — действовал в рамках законной самозащиты. В июне 2020 года Сергею Стерненко СБУ вручила подозрение, а 15 июня Шевченковский суд Киева отправил Стерненко под домашний арест, затем решение отменили, а дело передали в Приморский суд в Одессе.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

15:46 Каменских впервые прокомментировала развод с Потапом: рэпер не стал молчать

Новость с фото

18:04 Диктатор, убийца и палач: как выглядят двойники Путина

13:06 В Институте демографии сообщили, что Украина находится на грани смены этнического состава нации

15:25 Только одна категория: кто из украинцев может отказаться от повестки на улице

17:31 Усик с женой покинули Украину: опубликован прощальный снимок

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Мудрик может уйти из "Челси": на украинца претендуют два клуба

13:48 "Полная мобилизация" в Украине: что это такое и кто под нее подпадает

20:30 Что грозит одесситам за неявку в военкомат

13:36 Какие денежные выплаты гарантирует государство военным после демобилизации в 2023 году: список

09:52 Число ликвидированных оккупантов приближается к 180 тысячам: Генштаб обнародовал новую статистику

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас