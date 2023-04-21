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У справі одеського активіста Стерненка допитають ще одного свідка: деталі

21 квітня 2023 17:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
У справі одеського активіста Стерненка допитають ще одного свідка
Сергій Стерненко. Фото: Telegram STERNENKO
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 21 квітня, Приморський районний суд Одеси задовольнив клопотання про примусовий привід свідка, який бачив момент нападу на колишнього лідера одеського осередку "Правого сектору" Стерненка. Павла Леваду допитають на наступному засіданні. 

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів справи активіста. 

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За словами обвинуваченого Сергія Стерненка, Левада бачив момент нападу на нього, при цьому в суд не з'являється, хоча і був належно повідомлений.

"Сьогодні було ухвалено два формальних рішення. Перше — щодо примусового приводу свідка Левади, який не з'являється за викликом, хоча був повідомлений належним чином про дату і час судового засідання. Це свідок, який безпосередньо бачив момент нападу на мене", — розповів  Сергій Стерненко.

Ще одне клопотання

Суд має витребувати інформації про ще чотирьох людей, які мають свідчити у суді. Стерненко каже, що цих людей допитували на стадії досудового розслідування, але з невідомих йому причин до суду вони не прийшли. 

Зазначимо, що прокурор Бачинський від коментарів відмовився. Наступне засідання відбудеться у справі 12 травня.

Позиція активіста

У 2018 році на Сергія Стерненка скоїли три напади, під час останнього він смертельно поранив одного з нападників Івана Кузнецова. Сергій стверджував — діяв у рамках законного самозахисту. У червні 2020 року Сергію Стерненку СБУ вручила підозру, а 15 червня Шевченківський суд Києва відправив Стерненка під домашній арешт, згодом рішення скасували, а справу передали в Приморський суд в Одесі.

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