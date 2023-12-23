В субботу одесситы останутся без света — причины

Сообщения о ремонтных работах. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 23 декабря, тысячи одесситов остались без света. Энергетики ДТЭК проводят планово-аварийные работы на сетях, электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Северный РЭС:

ул. Хуторская, 15-71,

ул. Ак.Панкратовой, 1-31,

ул. Круговая,10-58,

ул. Ховкина1-31,

ул. Геологическая, 9-23,

ул. Степная, 1-31.

В работе до 14.00

ул. Гордиенко, 31-52,

пер. 4-5й Деревообрабатывающий, 1-147,

ул. Матюшенко, 25-57, 26-58, 38а,

ул. О.Хорошенко, 21-50,

ул. Черноморского Казачества,100-118,

ул. Химическая, 200-216,

ул. Мациевской, 34-44,

ул. Слободская, 34-44.

В работе до 18.00

Центральный РЭС:

ул. Л.Толстого, 32,

ул. Косвенная, 42-76, 42а-68,

ул. Средняя, 38-59,

ул. М.Арнаутская, 66-76,

ул. Осташкина, 1-25,

ул. Спиридоновская, 33,

пер. Асташкина,1,3.

В работе до 19:00

Южный РЭС:

ул. Ахматовой, 1-20,

ул. Гаршина, 8-30,

ул. Дачно, 5-30,

ул. Хрустальная, 1,

пер. 2й Дачный, 1-9,

пер. Гаршина, 3-22,

пер. Летний, 5,

пер. Ровный, 1-11.

В работе до 19:00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, в Одессе мошенники создали фейковый чат-бот ДТЭК. Известно, что схема работает по получению персональных данных от пользователей.

Также мы писали, что Европейский банк реконструкции и развития предоставит 150 млн. евро для Украины. Средства будут направлены для поддержки Укрэнерго во время отопительного сезона.