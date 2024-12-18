Одесский священник прославлял Путина и РФ

СБУ задержала священника. Фото: СБУ

Настоятель одного из храмов Украинской православной церкви в Одессе оправдывал агрессию против Украины и восхвалял оккупантов. Теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в среду, 18 декабря.

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Прославлял Путина

По данным спецслужбы, во время проповедей и общения с прихожанами настоятель прославлял российского президента Владимира Путина и героизировал российских оккупантов. В частности он оправдывал преступления РФ, в том числе обстрелы гражданской инфраструктуры.

Также в СБУ считают, что клирик разжигал религиозную вражду по отношению к представителям других конфессий.

Что угрожает священнику

Настоятелю сообщили о подозрении по двум статьям — нарушение равноправия граждан по религиозным признакам и оправдание российской агрессии. Максимальное наказание за эти преступления — три года заключения.

По данным СМИ, речь идет о настоятеле Храма равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерее Владимире Корецком.

Напомним, в Киеве сообщили о подозрении священнику УПЦ, оправдывающему агрессию РФ. Также в столице СБУ устроила обыск в мужском монастыре.