Одесский священник прославлял Путина и РФ

В церкви в Одессе радовались обстрелам — настоятеля задержали
Настоятель одного из храмов Украинской православной церкви в Одессе оправдывал агрессию против Украины и восхвалял оккупантов. Теперь ему грозит заключение.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в среду, 18 декабря.
Прославлял Путина
По данным спецслужбы, во время проповедей и общения с прихожанами настоятель прославлял российского президента Владимира Путина и героизировал российских оккупантов. В частности он оправдывал преступления РФ, в том числе обстрелы гражданской инфраструктуры.
Также в СБУ считают, что клирик разжигал религиозную вражду по отношению к представителям других конфессий.
Что угрожает священнику
Настоятелю сообщили о подозрении по двум статьям — нарушение равноправия граждан по религиозным признакам и оправдание российской агрессии. Максимальное наказание за эти преступления — три года заключения.
По данным СМИ, речь идет о настоятеле Храма равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерее Владимире Корецком.
Напомним, в Киеве сообщили о подозрении священнику УПЦ, оправдывающему агрессию РФ. Также в столице СБУ устроила обыск в мужском монастыре.
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