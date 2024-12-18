Одеський священник прославляв Путіна та РФ

СБУ затримала священика. Фото: СБУ

Настоятель одного з храмів Української православної церкви в Одесі виправдовував агресію проти України й вихваляв окупантів. Тепер йому загрожує ув'язнення.

Про це повідомили у Службі безпеки України у середу, 18 грудня.

Читайте також:

Вихваляв Путіна

За даними спецслужби, під час проповідей та спілкування з парафіянами настоятель прославляв російського президента Володимира Путіна й героїзував російських окупантів. Зокрема, він виправдовував злочини РФ, в тому числі обстріли цивільної інфраструктури.

Також в СБУ вважають, що клірик розпалював релігійну ворожнечу стосовно представників інших конфесій.

Що загрожує священнику

Настоятелю повідомили про підозру за двома статтями — порушення рівноправності громадян за релігійними ознаками та виправдання російської агресії. Максимальне покарання за ці злочини — три роки ув'язнення.

За даними ЗМІ, йдеться про настоятеля Храму рівноапостольних Кирила і Мефодія протоієрея Володимира Корецького.

Нагадаємо, у Києві повідомили про підозру священнику УПЦ, який виправдовував агресію РФ. Також у столиці СБУ влаштувала обшук у чоловічому монастирі.