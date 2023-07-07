В Вильнюсе мы не получим приглашение в НАТО, — Сергей Братчук

Сергей Братчук. Фото: скриншот

С 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литовская Республика) пройдет важный саммит НАТО. Впрочем, не следует ожидать, что Украина не получит "приглашения" о вступлении в Альянс.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в стриме на "Мы — Украина".

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"Скорее всего, будут политические заявления. Вряд ли прозвучат сроки, которые нас условно с 1 сентября примут в Альянс, но приглашения уже были, мы их услышали от президента Чехии. Если удастся президенту Украины сделать что-то невозможное и привезти это "приглашение", то будет хорошо. Но понимаем, что мы в условиях войны и надо думать о том, как выгнать врага из них земель", — отметил Сергей Братчук.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Варшаву заявила, что Вильнюсский саммит должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины. В Польше ему удалось встретиться с Матеушем Моравецким.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Отметим, что президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры о вступлении в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.