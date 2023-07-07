Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow В Вильнюсе мы не получим приглашение в НАТО, — Сергей Братчук arrow

В Вильнюсе мы не получим приглашение в НАТО, — Сергей Братчук

7 июля 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Вильнюсе мы не получим приглашение в НАТО, — Сергей Братчук
Сергей Братчук. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

С 11 по 12 июля в Вильнюсе (Литовская Республика) пройдет важный саммит НАТО. Впрочем, не следует ожидать, что Украина не получит "приглашения" о вступлении в Альянс.

Об этом сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в стриме на "Мы — Украина".

Читайте также:

"Скорее всего, будут политические заявления. Вряд ли прозвучат сроки, которые нас условно с 1 сентября примут в Альянс, но приглашения уже были, мы их услышали от президента Чехии. Если удастся президенту Украины сделать что-то невозможное и привезти это "приглашение", то будет хорошо. Но понимаем, что мы в условиях войны и надо думать о том, как выгнать врага из них земель", — отметил Сергей Братчук.

Гарантии безопасности для Украины

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время визита в Варшаву заявила, что Вильнюсский саммит должен предложить "реальные гарантии безопасности" для Украины. В Польше ему удалось встретиться с Матеушем Моравецким.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским. В частности, лидеры говорили об ожиданиях от саммита НАТО и приближении Украины к Альянсу.

Отметим, что президент Чехии Петр Павел заявил, что в интересах его страны, чтобы Украина после окончания войны начала переговоры о вступлении в НАТО. По его словам, будут идти переговоры и о вступлении нашего государства в ЕС.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз