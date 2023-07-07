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У Вільнюсі ми не отримаємо запрошення в НАТО, — Сергій Братчук

7 липня 2023 14:55
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
У Вільнюсі ми не отримаємо запрошення в НАТО, — Сергій Братчук
Сергій Братчук. Фото: скриншот
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

11-12 липня у Вільнюсі (Литовська Республіка) відбудеться важливий саміт НАТО. Втім не слід очікувати, що Україна не отримає "запрошення" щодо вступу в Альянс. 

Про це повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук у стрімі на "Ми — Україна".

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"Швидше за все, будуть політичні заяви. Навряд чи пролунають терміни, що нас умовно з 1 вересня приймуть в Альянс, але запрошення вже були, ми їх почули від президента Чехії. Якщо вдасться президенту України зробити щось неможливе й привезти це "запрошення", то буде добре. Але розуміймо, що ми в умовах війни і треба думати про те, як вигнати ворога з них земель", — зазначив Сергій Братчук.

Гарантії безпеки для України 

Раніше премʼєр-міністерка Італії Джорджа Мелоні під час візиту до Варшави заявила, що Вільнюський саміт має запропонувати "реальні гарантії безпеки" для України. У Польщі їй вдалося зустрітися з Матеушем Моравецьким.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, лідери говорили про очікування від саміту НАТО та наближення України до Альянсу.

Зазначимо, президент Чехії Петр Павел заявив, що в інтересах його країни, аби Україна після закінчення війни розпочала перемовини щодо вступу в НАТО. За його словами, будуть йти переговори й про вступ нашої держави до ЄС.

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