Ракетоносители в морях - где и сколько

Российский ракетоноситель. Фото иллюстративное: Армия Информ

РФ продолжает угрожать безопасности в регионе, размещая носители крылатых ракет в Черном море. По состоянию на утро, 12 февраля, в акватории на дежурстве зафиксирован ракетоноситель, который способен нанести одновременно до четырех ударов по Украине.

Об этом в среду, 12 февраля, сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Сколько кораблей в морях

В Черном море находится один вражеский корабль, вооруженный крылатыми ракетами "Калибр" с общим залпом до 4 ракет.

В Азовском море вражеские суда отсутствуют.

В Средиземном море находятся три российских корабля, два из которых являются носителями "Калибров", с возможностью залпа до 22 ракет.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Однако основные силы РФ скрывает, чтобы обезопасить их от атак ВСУ, говорят в Добровольческой армии "Юг". А некоторые баллистические ракеты способны наносить удары по Украине и из порта Новороссийска.

"Все остальное спрятано в Новороссийске или в районе Геленджика. Они пытаются максимально спрятать свои лодки для того, чтобы обезопасить их от украинских морских дронов, которых они очень боятся",— отметил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Движение по Керченскому проливу

За последние сутки через Керченский пролив в интересах РФ три судна прошли в Черное море, два из которых в сторону Босфора. Один корабль отправился в Азовское море. Стоит отметить, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на своих судах, что затрудняет мониторинг движения их перемещений.

Напомним, недавно мы писали об ударе по критической инфраструктуре на Черниговщине. А также об обстреле столицы.