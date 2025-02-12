Ракетоносії у морях - де і скільки

Російський ракетоносій. Фото ілюстративне: Армія Інформ

РФ продовжує загрожувати безпеці в регіоні, розміщуючи носії крилатих ракет у Чорному морі. Станом на ранок, 12 лютого, в акваторії на чергуванні зафіксований ракетоносій, який здатен завдати одночасно до чотирьох ударів по Україні.

Про це у середу, 12 лютого, повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів у морях

У Чорному морі знаходиться один ворожий корабель, озброєний крилатими ракетами "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі ворожі судна відсутні.

У Середземному морі перебувають три російські корабля, два з яких є носіями "Калібрів", з можливістю залпу до 22 ракет.

Актуальна інформація. Фото: Військово-морські сили ЗСУ

Проте основні сили РФ приховує, аби убезпечити їх від атак ВСУ, кажуть у Добровольчій армії "Південь". А деякі балістичні ракети здатні наносити удари по Україні і з порту Новоросійська.

"Все інше заховане у Новоросійську або в районі Геленджика. Вони намагаються максимально сховати свої човни для того, щоб убезпечити їх від українських морських дронів, яких вони дуже бояться", — зазначив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Рух Керченською протокою

Протягом останньої доби через Керченську протоку в інтересах РФ три судна пройшли до Чорного моря, два з яких у бік Босфору. Один корабель вирушив до Азовського моря. Варто зазначити, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на своїх суднах, що ускладнює моніторинг руху їх переміщень.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про удар по критичній інфраструктурі на Чернігівщині. А також про обстріл столиці.