Как Украина контролирует ситуацию в Черном море

Украинский военнослужащий охраняет прохождение грузового судна в Черном море. Фото: Thomas Peter/REUTERS

Украина контролирует ситуацию в Черном море с помощью различных военных и разведывательных средств. Кроме этого, страны НАТО также активно отслеживают обстановку, используя современные технологии.



Об этом в воскресенье, 30 марта, в эфире телеканала "Мы — Украина" рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Украина контролирует Черное море

По его словам, украинские военные тщательно следят за ситуацией в Черном море. Для этого используется широкий спектр средств, которые позволяют разоблачать надводную, подводную и воздушную ситуацию.

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"В первую очередь контроль осуществляем мы — Военно-морские силы. Для этого есть различные компоненты, которые относятся к различным родам войск. Детали раскрывать не будем, но средств хватает", — пояснил Плетенчук.

Однако Черное море — это не только зона интересов Украины и России. Как отметил спикер ВМС, здесь действуют еще четыре страны, три из которых — члены НАТО.

"Эти государства имеют все необходимые мониторинговые средства, которые позволяют им видеть ситуацию в полном объеме. Это и корабельная составляющая, воздушная компонента — в Черном море постоянно присутствуют самолеты, которые осуществляют мониторинг обстановки. Это спутниковые средства, это на самом деле довольно широкий набор инструментов", — отметил Плетенчук.

Также, по его словам, контроль за ситуацией в Черном море является вполне реальной задачей, ведь его акватория не такая большая. Важно лишь иметь политическую волю.

Россия прибегает к провокациям

Плетенчук говорит, что при этом Россия неоднократно пыталась провоцировать иностранные военные самолеты, находившиеся в нейтральных водах Черного моря.

"Россияне ранее прибегали к провокациям, особенно в отношении воздушных судов в центральной части Черного моря", — подчеркнул спикер ВМС.

Напомним, разведка Германии предупредила, что Путин готовится к войне с НАТО. Кроме этого, в самой организации не исключают прямого конфликта с РФ.