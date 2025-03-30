Як Україна контролює ситуацію в Чорному морі

Український військовослужбовець охороняє проходження вантажного судна в Чорному морі. Фото: Thomas Peter/REUTERS

Україна контролює ситуацію в Чорному морі за допомогою різних військових та розвідувальних засобів. Крім цього, країни НАТО також активно відстежують обстановку, використовуючи сучасні технології.



Про це у неділю, 30 березня, в етері телеканалу "Ми — Україна" розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Україна контролює Чорне море

За його словами, українські військові ретельно стежать за ситуацією в Чорному морі. Для цього використовується широкий спектр засобів, які дозволяють викривати надводну, підводну та повітряну ситуацію.

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"В першу чергу контроль здійснюємо ми — Військово-морські сили. Для цього є різноманітні компоненти, які належать до різних родів військ. Деталі розкривати не будемо, але засобів вистачає", — пояснив Плетенчук.

Однак Чорне море — це не лише зона інтересів України та Росії. Як наголосив речник ВМС, тут діють ще чотири країни, три з яких – члени НАТО.

"Ці держави мають усі необхідні моніторингові засоби, які дозволяють їм бачити ситуацію в повному обсязі. Це і корабельна складова, повітряна компонента — в Чорному морі постійно присутні літаки, які здійснюють моніторинг обстановки. Це супутникові засоби, це насправді доволі широкий набір інструментів", — зазначив Плетенчук.

Також, за його словами, контроль за ситуацією в Чорному морі є цілком реальним завданням, адже його акваторія не така велика. Важливо лише мати політичну волю.

Росія вдається до провокацій

Плетенчук каже, що при цьому Росія неодноразово намагалася провокувати іноземні військові літаки, що перебували в нейтральних водах Чорного моря.

"Росіяни раніше вдавалися до провокацій, особливо щодо повітряних суден у центральній частині Чорного моря", — підкреслив речник ВМС.

Нагадаємо, розвідка Німеччини попередила, що Путін готується до війни з НАТО. Крім цього, у самій організації не виключають прямого конфлікту з РФ.