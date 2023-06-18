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В водах Днестровского лимана обнаружен холероподобный вибрион

18 июня 2023 17:00
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
В водах Днестровского лимана обнаружен холеровидный вибрион
Днестровский лиман омывает Аккерманскую крепость. Фото: Аккерманская крепость
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

В водах Днестровского лимана обнаружены опасные для здоровья бактерии и микроорганизмы. Гражданам запретили купание в водоеме и вылов рыбы.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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По сообщению Белгород-Днестровского обособленного подразделения ГУ "Одесский ОЦКПХ МЗ", в пробах воды Днестровского лимана выделено V.cholerae non 01 I группы по Хайбергу (холероподобный вибрион).

Холероподобный вибрион может вызвать заболевание острыми кишечными инфекциями.

Запрет на купание в лимане

В связи с существенным ухудшением состояния воды в открытых водоемах (бассейн Днестровского лимана) и реальной опасностью для здоровья населения, купание людей и отлов рыбы в водах лимана строго запрещены.

Отметим, Департамент муниципальной безопасности ведет информирование на побережье о запрете купания на одесских пляжах. Число людей на побережье начало уменьшаться.

Пробы морской воды

Напомним, в отобранных пробах морской воды на паразитарные исследования обнаружены яйца и личинки гельминтов как людей, так и животных. Кроме того, экологи зафиксировали понижение уровня солености.

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