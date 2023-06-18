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У водах Дністровського лиману виявлено холероподібний вібріон

18 червня 2023 17:00
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Беженар Тетяна
журналіст
У водах Дністровського лиману виявлено холероподібний вібріон
Дністровський лиман омиває Аккерманську фортецю. Фото: Аккерманська фортеця
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

У водах Дністровського лиману виявлено небезпечні для здоров’я бактерії та мікроорганізми. Громадянам заборонили купання у водоймі та вилов риби.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

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За повідомленням Білгород-Дністровського відокремленого підрозділу ДУ "Одеський ОЦКПХ МОЗ", у пробах води Дністровського лиману виділено V.cholerae non 01 I групи по Хайбергу (холероподібний вібріон). 

Холероподібний вібріон може спричинити захворювання на гострі кишкові інфекції. 

Заборона на купання у лимані

У зв’язку із суттєвим погіршенням стану води у відкритих водоймах (басейн Дністровського лиману) і реальною небезпекою для здоров’я населення, купання людей та вилов риби у водах лиману суворо заборонено.

Зазначимо, Департамент муніципальної безпеки проводить інформування на узбережжі щодо заборони купання на одеських пляжах. Кількість людей на узбережжі почала зменшуватися.

Проби морської води

Нагадаємо, у відібраних пробах морської води на паразитарні дослідження  виявлено яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин. Крім того, екологи зафіксували зниження рівня солоності.

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