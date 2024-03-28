У жителей Одессы не будет сегодня света до вечера — адреса

Электрики ремонтируют линии электропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сегодня, 28 марта, несмотря на графики стабилизационных отключений, некоторые одесситы остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 19:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.



Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Где нет света

Центральный РЭС:

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Пироговская, 3, 3а, 5, 13, 13/корп.3, 13/корп.4, 13/корп.5;

Среднефонтанская, 26 — 47/51;

пер. Среднефонтанский, 1б, 3, 6, 6б, 16/18, 22;

Садовая, 11;

пер. Садовой, 3 — 11.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте ;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о коммунальных услугах

Напомним, что из-за вражеских атак по энергообъектам произошло обесточивание части города Одессы. Сейчас действуют графики стабилизационных отключений, а на линии выведена половина городского электротранспорта.

Ранее мы писали, что в текущем году украинские граждане, имеющие статус участника боевых действий, могут оформить льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, а также твердое или жидкое топливо. Размер скидки может достигать 100%.



Также мы сообщали, что сейчас государство более тщательно контролирует соблюдение права на выплату жилищных субсидий для сбережения дефицитного государственного бюджета. Существует несколько категорий граждан, точно потеряющих помощь на оплату коммунальных услуг.