У жителів Одеси не буде сьогодні світла до вечора — адреси

Електрики ремонтують лінії електропередач. Фото: REUTERS/Lisi Niesner

Сьогодні, 28 березня, незважаючи на графіки стабілізаційних відключень, деякі одесити залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.



Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Де немає світла

Центральний РЕМ:

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Пироговська, 3, 3а, 5, 13, 13/корп.3, 13/корп.4, 13/корп.5;

Середньофонтанська, 26 — 47/51;

пров. Середньофонтанський, 1б, 3, 6, 6б,16/18, 22;

Садова, 11;

пров. Садовий, 3 — 11.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, що через ворожі атаки по енергооб'єктах відбулося знеструмлення частини міста Одеси. Наразі діють графіки стабілізаційних відключень, а на лінії виведено половину міського електротранспорту.

Раніше ми писали, що у поточному році українські громадяни, які мають статус учасника бойових дій, можуть оформити пільги на оплату житлово-комунальних послуг, а також тверде чи рідке паливо. Розмір знижки може досягати 100%.



Також ми повідомляли, що зараз держава більш ретельно контролює дотримання права на виплату житлових субсидій заради заощадження коштів дефіцитного державного бюджету. Існує кілька категорій громадян, які точно втратять допомогу на оплату комунальних послуг.