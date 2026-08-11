Доступность укрытий в Одессе: где прячутся горожане во время атак

Надпись «Убежище». Фото: Новини.LIVE

Виктория Беккер Журналист

После массированной атаки на Одессу в ночь на 9 августа вопрос об укрытиях вновь стал особенно острым. Ракеты долетают до города за считанные минуты. За это время жители должны успеть добраться до безопасного места. Однако далеко не везде есть бомбоубежища в шаговой доступности — и это на пятом году полномасштабной войны.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, есть ли рядом с ними укрытие и пользуются ли они им во время воздушной тревоги?

Убежища в Одессе

В Одессе на пятом году полномасштабного вторжения РФ до сих пор существуют проблемы с укрытиями. Далеко не во всех районах можно найти даже самое примитивное в шаговой доступности, и это при том, что город практически ежедневно подвергается обстрелам. Одесситы признаются: единственный способ защиты для них — правило двух стен.

"Каких-то указателей на то, что где-то поблизости есть укрытие, вообще нет. Возможно, если смотреть на карту, где-то есть. Но так, чтобы когда начинается воздушная тревога и нужно сразу отреагировать, спрятаться, — нет, приходится прятаться в квартире за второй стеной. Когда, например, летит баллистический снаряд, то тут ты обязательно начинаешь искать — особенно на пляже — там, к счастью, кое-где есть мобильные укрытия", — говорит Михаил.

Михаил об отсутствии табличек. Фото: Новини.LIVE

Важно и то, насколько далеко находится ближайшее укрытие. Если до него нужно идти несколько минут, во время опасности люди нередко остаются дома или спускаются на первые этажи зданий.

"Убежище всего в одном квартале. Я живу на первом этаже, думаю, что это как бы убежище. Дома хожу в ванную, когда прямо страшно летает. Ну, если где-то далеко, например, на Черноморке, то нет, потому что я здесь, в центре", — говорит Ирина.

Ирина о расстоянии до укрытия. Фото: Новини.LIVE

Однако есть и те, кто, несмотря на наличие укрытия, всё равно предпочитает оставаться дома. Объясняют это просто — усталостью, а также необходимостью брать с собой животных. Пока всех соберешь, уже может быть поздно куда-то бежать, ведь баллистическая ракета достигает города за считанные минуты.

"Живу здесь уже около года. Я живу на университетской. Там, в университете, вроде бы есть укрытие, но мы туда не ходим. Дома прячемся в коридоре. У дочери приходит оповещение, и она говорит: «Все в коридор», — и я, и кошки. Я за всё время полномасштабного вторжения ни разу не спускалась в укрытие", — делится Оксана.

Оксана о том, как прячется дома. Фото: Новини.LIVE

Частный сектор

В частном секторе ситуация несколько иная: вместо общественных укрытий у жителей чаще всего есть собственные подвалы или другие более защищенные места на территории дома. Но даже в таких условиях во время тревоги туда спускаются не всегда.

"Я живу в частном секторе. У меня есть подвал. Честно говоря, я туда не спускаюсь. Дома я чувствую себя в безопасности. Однажды ночью я очень испугалась, спустилась к колонне и ждала. Ну, это, наверное, первый раз за всю войну, когда я действительно испугалась", — рассказывает Ирина.

Ирина о ситуации в частном секторе. Фото: Новини.LIVE

Состояние укрытий

Отдельная тема — условия внутри самих укрытий. Важно, чтобы помещение было оборудовано для пребывания людей во время затяжной тревоги. В самых простых укрытиях должны быть места для сидения, запас питьевой и технической воды, освещение, аптечка, огнетушитель и оборудованный туалет или соответствующие емкости. Также помещение должно иметь исправную вентиляцию.

"Мы живём на первом этаже, поэтому как-то не ходим, хотя нужно. Наше укрытие в хорошем состоянии: вода есть, интернет есть, туалет есть — всё хорошо. В первые дни пользовались укрытием, а сейчас, наверное, уже привыкли", — объясняет Ольга.

Ольга о состоянии укрытий. Фото: Новини.LIVE

Убежищ в шаговой доступности в Одессе до сих пор не хватает, и для многих это главная проблема во время тревоги. Именно поэтому коридор, подвал или две стены становятся не столько выбором, сколько единственным доступным вариантом. Сейчас возможность добраться до действительно безопасного места до сих пор есть далеко не у каждого одессита.

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