Евровидение 2026 – реакция одесситов к Нацотбору в Украине

Участие Украины в евровидении 2026 — отношение одесситов к нацотбору
Война кардинально изменила общественные настроения и запросы украинцев. То, что еще несколько лет назад воспринималось как обычная часть культурной жизни, сегодня вызывает споры и внутренние сомнения. Нацотбор на Евровидение в военное время для многих стал не просто телешоу, а маркером того, как общество балансирует между болью войны и потребностью жить дальше. Одни считают конкурс поддержкой духа нации, другие — неуместным на фоне ежедневных потерь и сборов на армию.
Журналисты Новини.LIVE вышли на улицы Одессы, чтобы спросить у местных, смотрели ли они Евровидение и целесообразно ли на их взгляд в военный период тратить средства на конкурс?
Новости с фронта
Людмила в этом году не следила за нацотбором. По ее словам, внимание полностью забирают новости с фронта и переживания за близких и знакомых, которые служат. В таком эмоциональном состоянии развлекательные шоу кажутся далекими и даже немного не ко времени.
"Нет, не смотрели, потому что дети воюют и не до этого. Может и надо, как говорится, жить дальше, но у каждого своя ситуация жизненная — каждый сам решает", — говорит Людмила.
Алина признается, что полностью весь отбор не просматривала, но следила за обсуждениями и отдельными выступлениями. Ее интересует не столько сам формат конкурса, сколько то, как Украина выглядит на международной сцене. Она обращает внимание на профессионализм артистов и то, способны ли они донести эмоцию и смысл через музыку.
"Я не наблюдала очень активно, но считаю, что нашу страну должен был представлять Mr. Vel. Мне понравилось его выступление и вокал", — говорит Алина.
Средства на нацотбор
Вероника рассказывает, что в день нацотбора у нее не было света, поэтому смотреть трансляцию она физически не смогла. Но отсутствие просмотра не означает отсутствия позиции. Женщина убеждена, что даже в войне общество не может остановиться полностью — иначе люди просто сломаются морально.
"Нет, не смотрела. Света не было. Но, несмотря ни на что, надо проводить. Нельзя умирать — надо жить дальше. Мы должны думать и о фронте, и о тылу", — говорит Вероника.
Никита реагирует спокойно и без эмоций. Он не следит за Евровидением и не испытывает к нему особого интереса. При этом парень не видит проблемы в том, что другие находят в музыке и конкурсах поддержку или отвлечение. По его мнению, в военное время особенно важно не навязывать одно видение всем. Каждый имеет право проживать эти годы по-своему.
"Я этим не интересуюсь банально. Если людям нравится — пусть выступают, это их право", — отмечает Никита.
Дмитрий говорит с заметной уверенностью и даже немного с пафосом. Он проводит исторические параллели и напоминает, что культура выживала даже в самые страшные времена. Для него сцена — это не просто развлечение, а форма национального голоса.
"В любом случае, Украина должна развиваться даже в период военного положения. Даже во время Второй мировой люди пели и танцевали. И мы имеем право на культуру тоже. Поэтому я считаю, что это целесообразно", — говорит Дмитрий.
Помощь ВСУ
Виктория смотрит на ситуацию более прагматично. Она давно обращает внимание на бюджеты, которые тратятся на шоу и конкурсы. Во время, когда волонтеры постоянно объявляют сборы, любые большие культурные расходы вызывают у нее внутреннее сопротивление.
"Я давно думаю, что не нужно это проводить. Такие деньги тратят годами — лучше бы эти средства направить на другие нужды. Сейчас и так много сборов, и люди постоянно помогают", — говорит Виктория.
Несмотря на разные взгляды, одесситов объединяет главное — война изменила восприятие всего, даже культуры и развлечений. Для кого-то нацотбор — это способ сохранить внутреннюю опору и ощущение нормальности, для других — болезненное напоминание о том, что страна живет в условиях ежедневных потерь.
