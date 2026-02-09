Відео
Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

Участь України в євробаченні 2026 — ставлення одеситів до нацвідбору

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 20:39
Євробачення 2026 - реакція одеситів до Нацвідбору в Україні
Заставка Євробачення - 2026. Фото: УНІАН

Війна кардинально змінила суспільні настрої та запити українців. Те, що ще кілька років тому сприймалося як звичайна частина культурного життя, сьогодні викликає суперечки й внутрішні сумніви. Нацвідбір на Євробачення у воєнний час для багатьох став не просто телешоу, а маркером того, як суспільство балансує між болем війни та потребою жити далі. Одні вважають конкурс підтримкою духу нації, інші — недоречним на тлі щоденних втрат і зборів на армію.

Журналісти Новини.LIVE вийшли на вулиці Одеси, щоб запитати у місцевих, чи дивились вони євробачення та чи доцільно на їх погляд у воєнний період витрачати кошти на конкурс? 

Читайте також:

Новини з фронту

Людмила цього року не стежила за нацвідбором. За її словами, увагу повністю забирають новини з фронту та переживання за близьких і знайомих, які служать. У такому емоційному стані розважальні шоу здаються далекими й навіть трохи не на часі. 

"Ні, не дивились,тому що діти воюють і не до цього. Може і треба, як кажуть, жити далі, але у кожного своя ситуація життєва — кожен сам вирішує", — каже Людмила.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 1
Одеситка Людмила про конкурс. Фото: Новини.LIVE

Аліна зізнається, що повністю весь відбір не переглядала, але слідкувала за обговореннями і окремими виступами. Її цікавить не стільки сам формат конкурсу, скільки те, як Україна виглядає на міжнародній сцені. Вона звертає увагу на професійність артистів і те, чи здатні вони донести емоцію та сенс через музику. 

"Я не спостерігала дуже активно, але вважаю, що нашу країну мав представляти Mr. Vel. Мені сподобався його виступ і вокал", — говорить Аліна.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 2
Місцева мешканка Аліна про учасників. Фото: Новини.LIVE

Кошти на нацвідбір

Вероніка розповідає, що в день нацвідбору в неї не було світла, тому дивитися трансляцію вона фізично не змогла. Але відсутність перегляду не означає відсутності позиції. Жінка переконана, що навіть у війні суспільство не може зупинитися повністю — інакше люди просто зламаються морально. 

"Ні, не дивилась. Світла не було. Але, незважаючи ні на що, треба проводити. Не можна помирати — треба жити далі. Ми повинні думати і про фронт, і про тил", — каже Вероніка.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 3
Одеситка Вероніка про Євробачення. Фото: Новини.LIVE

Микита реагує спокійно й без емоцій. Він не стежить за Євробаченням і не відчуває до нього особливого інтересу. Водночас хлопець не бачить проблеми в тому, що інші знаходять у музиці й конкурсах підтримку чи відволікання. На його думку, у воєнний час особливо важливо не нав’язувати одне бачення всім. Кожен має право проживати ці роки по-своєму.

"Я цим не цікавлюсь банально. Якщо людям подобається — хай виступають, це їх право", — зазначає Микита.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 4
Місцевий житель Микита про артистів. Фото: Новини.LIVE

Дмитро говорить із помітною впевненістю й навіть трохи з пафосом. Він проводить історичні паралелі й нагадує, що культура виживала навіть у найстрашніші часи. Для нього сцена — це не просто розвага, а форма національного голосу. 

"У будь-якому випадку, Україна повинна розвиватися навіть у період воєнного стану. Навіть під час Другої світової люди співали і танцювали. І ми маємо право на культуру теж. Тому я вважаю, що це доцільно", — каже Дмитро.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 5
Одесит Дмитро про історію. Фото: Новини.LIVE

Допомога ЗСУ 

Вікторія дивиться на ситуацію більш прагматично. Вона давно звертає увагу на бюджети, які витрачаються на шоу та конкурси. У час, коли волонтери постійно оголошують збори, будь-які великі культурні витрати викликають у неї внутрішній спротив. 

"Я давно думаю, що не потрібно це проводити. Такі гроші витрачають роками — краще б ці кошти спрямувати на інші потреби. Зараз і так багато зборів, і люди постійно допомагають", — говорить Вікторія.

Як одесити ставляться до нацвідбору Євробачення під час війни - фото 6
Одеситка Вікторія про гроші. Фото: Новини.LIVE

Попри різні погляди, одеситів об’єднує головне — війна змінила сприйняття всього, навіть культури й розваг. Для когось нацвідбір — це спосіб зберегти внутрішню опору й відчуття нормальності, для інших — болюче нагадування про те, що країна живе в умовах щоденних втрат. 

Раніше ми писали, що у суботу,  пройшов фінал Національного відбору на Євробачення-2026. Яке було цьогорічне шоу, чому воно спричинило справжній резонанс? А також, як організатори й продюсери експериментували з форматом. Також, ми писали, що нацвідбір на Євробачення-2026 пройшов, а скандал навколо нього не вщухає. Користувачі мережі обурені результатами голосування та висловлюванням Руслани, яка була в журі.

Одеса гроші опитування Новини Одеси Нацвідбір Євробачення Євробачення 2026
Вікторія Яслик - редактор
Автор:
Вікторія Яслик
