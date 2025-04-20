Сообщение о заминировании лицея в Одесской области

Лицей, который заминировал ученик. Фото: focus-gromada

В Одесской области несовершеннолетний ученик позвонил в охрану своего лицея и сообщил о якобы минировании за ведения. Из-за его действий эвакуировали учеников и учителей, вызвали полицию, взрывотехников и кинологов. Информация о взрывчатке не подтвердилась, а парня привлекли к уголовной ответственности.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Ученик заминировал лицей

По материалам следствия известно, что 2 декабря 2024 года в городе Южное, что в Одесской области, 16-летний ученик лицея №1 позвонил на охрану учебного заведения и сообщил о якобы заложенной взрывчатке. Парень сделал звонок со своего мобильного, находясь прямо в здании школы, во время учебного процесса.

Правоохранители, взрывотехники и кинологи оперативно прибыли на место. Была проведена эвакуация учащихся, работников заведения и проверку помещения, однако никаких взрывоопасных предметов не обнаружили. Учебный процесс был сорван.

Во время судебного заседания юноша полностью признал свою вину. Он пояснил, что сообщение о заминировании было сделано для самовыражения перед сверстниками, и заверил, что осознал последствия своих действий. Также он раскаялся и попросил не наказывать его строго.

Какое наказание за лжеминирование

Суд учел, что парень ранее не имел проблем с законом, положительно характеризуется, находится в хорошем психическом состоянии, активно способствовал расследованию, признал вину и искренне раскаялся. Риск повторного правонарушения суд оценил как низкий.

В результате несовершеннолетнего не отправили в тюрьму — суд принял решение назначить ему условное наказание сроком на 1 год.

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