Повідомлення про замінування ліцею в Одеській області

Ліцей, який замінував учень. Фото: focus-gromada

В Одеській області неповнолітній учень зателефонував до охорони свого ліцею та повідомив про нібито замінування закладу. Через його дії евакуювали учнів та вчителів, викликали поліцію, вибухотехніків і кінологів. Інформація про вибухівку не підтвердилась, а хлопця притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Учень замінував ліцей

За матеріалами слідства відомо, що 2 грудня 2024 року у місті Південне, що в Одеській області, 16-річний учень ліцею №1 зателефонував на охорону навчального закладу та повідомив про начебто закладену вибухівку. Хлопець зробив дзвінок зі свого мобільного, перебуваючи просто у будівлі школи, під час навчального процесу.

Правоохоронці, вибухотехніки та кінологи оперативно прибули на місце. Було проведено евакуацію учнів, працівників закладу та перевірку приміщення, однак жодних вибухонебезпечних предметів не виявили. Навчальний процес було зірвано.

Під час судового засідання юнак повністю визнав свою провину. Він пояснив, що повідомлення про замінування було зроблено для самовираження перед однолітками, і запевнив, що усвідомив наслідки своїх дій. Також він розкаявся та попросив не карати його суворо.

Яке покарання за лжемінування

Суд врахував, що хлопець раніше не мав проблем із законом, позитивно характеризується, перебуває у хорошому психічному стані, активно сприяв розслідуванню, визнав провину й щиро розкаявся. Ризик повторного правопорушення суд оцінив як низький.

У результаті неповнолітнього не відправили до в’язниці — суд ухвалив рішення призначити йому умовне покарання строком на 1 рік.

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