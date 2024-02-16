Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Учитель года-2024 — кто стал победителем на Одесчине arrow

Учитель года-2024 — кто стал победителем на Одесчине

16 февраля 2024 18:45
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Учитель года-2024 — кто стал победителем на Одесчине
Учителя-победители конкурса. Фото: коллаж Район.in.ua
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области завершился конкурс среди педагогов Учитель года-2024. В соревновании приняли участие более полусотни участников, однако среди них нашлось только четыре счастливчика.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Кто стал победителем

  • Боделан Наталья Михайловна — учитель Балтского лицея № 2 Балтского городского совета (номинация "Украинский язык и литература);
  • Дианова Диана Сергеевна — учитель географии Одесской гимназии № 26 Одесского городского совета (номинация "География");
  • Колесникова Оксана Анатольевна — учитель физики коммунального учреждения "Ришельевский научный лицей" (номинация "Физика");
  • Канцырь Алена Павловна — учитель Беляевского лицея № 1 Беляевского городского совета Одесского района (номинация "Изобразительное искусство").

В ведомстве отмечают, что все победители обязательно будут отмечены в ближайшее время на торжествах на областном уровне. А всего в конкурсе в этом году приняли участие 53 учителя.

Напомним, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут выплачиваться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Ранее мы сообщали, что в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.

Одесса
образование
учителя
Одесская область
Новости Одессы
конкурс

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме