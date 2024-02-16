Учитель года-2024 — кто стал победителем на Одесчине

Учителя-победители конкурса. Фото: коллаж Район.in.ua

В Одесской области завершился конкурс среди педагогов Учитель года-2024. В соревновании приняли участие более полусотни участников, однако среди них нашлось только четыре счастливчика.

Об этом сообщили в Департаменте образования и науки Одесской областной государственной администрации.

Кто стал победителем

Боделан Наталья Михайловна — учитель Балтского лицея № 2 Балтского городского совета (номинация "Украинский язык и литература);

Дианова Диана Сергеевна — учитель географии Одесской гимназии № 26 Одесского городского совета (номинация "География");

Колесникова Оксана Анатольевна — учитель физики коммунального учреждения "Ришельевский научный лицей" (номинация "Физика");

Канцырь Алена Павловна — учитель Беляевского лицея № 1 Беляевского городского совета Одесского района (номинация "Изобразительное искусство").

В ведомстве отмечают, что все победители обязательно будут отмечены в ближайшее время на торжествах на областном уровне. А всего в конкурсе в этом году приняли участие 53 учителя.

Напомним, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут выплачиваться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.

Ранее мы сообщали, что в МОН разработали руководство для учителей, которое поможет говорить о войне в Украине со школьниками. Целью его является помощь в формировании гражданской позиции у учащихся и распознавании фейков и манипуляций, распространяемых врагом.